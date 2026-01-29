Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
RodaliesBarcelonaEjércitoIRPFEl tiempoFlickConcierto PalestinaSabalenkaDeclaración renta 2026IryoElecciones AragónPlantas de interior
instagramlinkedin

Salud

Aurelio Rojas, cardiólogo, revela las frutas que no deberían faltar en tu dieta: "Ayuda a controlar el estrés y darte energía"

El médico detalla cuáles son los beneficios específicos de diferentes alimentos

Aurelio Rojas, cardiólogo: "Los huevos no son el problema. Comer un huevo al día es seguro para la mayoría de las personas"

El cardiólogo Aurelio Rojas lo tiene claro: "La ducha nocturna no es solo higiene: es uno de los mejores trucos..."

Aurelio Rojas.

Aurelio Rojas. / Quique García / EFE

Balma Simó

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El doctor Aurelio Rojas ha publicado un vídeo en su perfil de Instagram en el que explica el valor nutricional de distintas frutas y su importancia en la alimentación. Según el cardiólogo, "las frutas son una de las fuentes más completas de micronutrientes y compuestos bioactivos", aunque también recalca que su consumo debe hacerse de forma adecuada.

El valor de cada fruta

En su explicación, Rojas destaca casos concretos. "La fruta con más vitamina C es el kiwi. Refuerza tus defensas y promueve la formación de colágeno", asegura el especialista en salud. Asimismo, subraya el papel de los aguacates: "La fruta con más grasa es el aguacate. Grasa buena para tu corazón y para la formación de tus hormonas".

Por otro lado, el especialista añade la importancia de otro alimento habitual: "La fruta con más magnesio es el plátano. Ayuda a controlar el estrés y darte energía".

El médico recuerda que los dátiles dan energía: "La fruta con más azúcar es los dátiles. Así que utilízales como energía rápida antes o durante un esfuerzo intenso".

Más nutrientes esenciales

Entre las frutas ricas en minerales, Rojas señala la naranja: "La fruta con más calcio es la naranja, que ayuda a mantener sanos tus huesos y tus dientes".

Asimismo, resalta una sorpresa para muchos: "Y la fruta con más antioxidantes y esta te va a sorprender muchísimo es la granada, que protege tus células del envejecimiento y sobre todo tu corazón".

"El consejo más importante"

Más allá de detallar cada beneficio de las frutas mencionadas anteriormente, el experto en salud afirma lo más importante, que es la forma de consumirlas.

Noticias relacionadas

"Si no quieres convertir la fruta de un alimento supersaludable a una bomba de fructosa para tu hígado y tu metabolismo tienes que tomarla siempre entera y olvidarte de los zumos, los licuados, los batidos que eliminan toda esa fibra de la fruta que nos protege del índice glucémico, los picos de insulina y la temida inflamación crónica de bajo grado [proceso complejo y silencioso que puede dañar profundamente los tejidos y sistemas del cuerpo humano]", sentencia Rojas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Iryo advierte de que no compensará a los usuarios por los retrasos provocados por las limitaciones de velocidad
  2. Un tercio de la población española sigue creyendo que las renovables provocaron el gran apagón
  3. ¿Puede convertirse en una pandemia? Cinco claves del virus Nipah, que inspiró la película 'Contagion' y tiene una letalidad del 70%
  4. Marruecos aprovecha al máximo el favor de Sánchez y exprime aún más los envíos de gas desde España
  5. Una investigación británica vincula la menopausia con cambios en el cerebro similares al Alzheimer
  6. Dos nuevos desprendimiento en Rodalies cortan la circulación en Arenys y el servicio entre Caldes de Malavella y Girona
  7. Un excargo de Ayuso afirma que los protocolos en residencias debían haber estado vinculados a su medicalización y apunta a la exvicenconsejera
  8. Tania García, neuroeducadora: 'Que no te engañen, no hay que enseñarles a los hijos a gestionar sus emociones

Aurelio Rojas, cardiólogo, revela las frutas que no deberían faltar en tu dieta: "Ayuda a controlar el estrés y darte energía"

Aurelio Rojas, cardiólogo, revela las frutas que no deberían faltar en tu dieta: "Ayuda a controlar el estrés y darte energía"

"Nunca habían matado a tanta gente": Iraníes en Barcelona piden ayuda a España para "invalidar el régimen" de Teherán

"Nunca habían matado a tanta gente": Iraníes en Barcelona piden ayuda a España para "invalidar el régimen" de Teherán

Directo | La oposición en el Senado pide a Puente que dimita por la gestión de Rodalies

Directo | La oposición en el Senado pide a Puente que dimita por la gestión de Rodalies

Los retrasos en el AVE Madrid-Barcelona disparan los precios del avión y empujan al transporte por carretera: “al menos sé a qué hora voy a llegar”

Los retrasos en el AVE Madrid-Barcelona disparan los precios del avión y empujan al transporte por carretera: “al menos sé a qué hora voy a llegar”

'Streets of Minneapolis': esta es la letra de la canción protesta de Bruce Springsteen contra el ICE y Trump

'Streets of Minneapolis': esta es la letra de la canción protesta de Bruce Springsteen contra el ICE y Trump

El servicio de bici metropolitana AMBici alcanza los dos millones de usos en su tercer aniversario

El servicio de bici metropolitana AMBici alcanza los dos millones de usos en su tercer aniversario

Barcelona adelanta un festivo este 2026 y permitirá disfrutar de un fin de semana largo

Barcelona adelanta un festivo este 2026 y permitirá disfrutar de un fin de semana largo

Puente sobre el accidente de Adamuz: “Yo no tengo todas las respuestas”