Salud
Aurelio Rojas, cardiólogo, revela las frutas que no deberían faltar en tu dieta: "Ayuda a controlar el estrés y darte energía"
El médico detalla cuáles son los beneficios específicos de diferentes alimentos
Aurelio Rojas, cardiólogo: "Los huevos no son el problema. Comer un huevo al día es seguro para la mayoría de las personas"
El cardiólogo Aurelio Rojas lo tiene claro: "La ducha nocturna no es solo higiene: es uno de los mejores trucos..."
Balma Simó
El doctor Aurelio Rojas ha publicado un vídeo en su perfil de Instagram en el que explica el valor nutricional de distintas frutas y su importancia en la alimentación. Según el cardiólogo, "las frutas son una de las fuentes más completas de micronutrientes y compuestos bioactivos", aunque también recalca que su consumo debe hacerse de forma adecuada.
El valor de cada fruta
En su explicación, Rojas destaca casos concretos. "La fruta con más vitamina C es el kiwi. Refuerza tus defensas y promueve la formación de colágeno", asegura el especialista en salud. Asimismo, subraya el papel de los aguacates: "La fruta con más grasa es el aguacate. Grasa buena para tu corazón y para la formación de tus hormonas".
Por otro lado, el especialista añade la importancia de otro alimento habitual: "La fruta con más magnesio es el plátano. Ayuda a controlar el estrés y darte energía".
El médico recuerda que los dátiles dan energía: "La fruta con más azúcar es los dátiles. Así que utilízales como energía rápida antes o durante un esfuerzo intenso".
Más nutrientes esenciales
Entre las frutas ricas en minerales, Rojas señala la naranja: "La fruta con más calcio es la naranja, que ayuda a mantener sanos tus huesos y tus dientes".
Asimismo, resalta una sorpresa para muchos: "Y la fruta con más antioxidantes y esta te va a sorprender muchísimo es la granada, que protege tus células del envejecimiento y sobre todo tu corazón".
"El consejo más importante"
Más allá de detallar cada beneficio de las frutas mencionadas anteriormente, el experto en salud afirma lo más importante, que es la forma de consumirlas.
"Si no quieres convertir la fruta de un alimento supersaludable a una bomba de fructosa para tu hígado y tu metabolismo tienes que tomarla siempre entera y olvidarte de los zumos, los licuados, los batidos que eliminan toda esa fibra de la fruta que nos protege del índice glucémico, los picos de insulina y la temida inflamación crónica de bajo grado [proceso complejo y silencioso que puede dañar profundamente los tejidos y sistemas del cuerpo humano]", sentencia Rojas.
- Iryo advierte de que no compensará a los usuarios por los retrasos provocados por las limitaciones de velocidad
- Un tercio de la población española sigue creyendo que las renovables provocaron el gran apagón
- ¿Puede convertirse en una pandemia? Cinco claves del virus Nipah, que inspiró la película 'Contagion' y tiene una letalidad del 70%
- Marruecos aprovecha al máximo el favor de Sánchez y exprime aún más los envíos de gas desde España
- Una investigación británica vincula la menopausia con cambios en el cerebro similares al Alzheimer
- Dos nuevos desprendimiento en Rodalies cortan la circulación en Arenys y el servicio entre Caldes de Malavella y Girona
- Un excargo de Ayuso afirma que los protocolos en residencias debían haber estado vinculados a su medicalización y apunta a la exvicenconsejera
- Tania García, neuroeducadora: 'Que no te engañen, no hay que enseñarles a los hijos a gestionar sus emociones