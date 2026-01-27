Alerta alimentaria: alta concentración de insecticida en esta fruta de España

La Unión Europea (UE) ha emitido una alerta grave tras detectar una dosis de pesticida, superior a la permitida, en un lote de fruta de origen español enviado a Italia.

El aviso se notificó el pasado 19 de enero, mediante el Sistema de Alerta Rápida para Alimentos y Piensos (Rasff), un mecanismo que permite comunicar de forma urgente los riesgos entre los miembros de la UE.

Lote de nectarinas afectado

La notificación que envió la Unión Europea informa de que se había detectado una alta dosis de pesticida en un lote de nectarinas que provenía de España, en un control realizado en la región de Campania, situada al sudoeste de Italia.

Los análisis se llevaron a cabo antes de que los lotes afectados saliesen al mercado y, por lo tanto, se retiraron de la distribución sin problema.

Tras el incidente, las autoridades italianas han reforzado los controles en productos similares de origen español.

Alta dosis de insecticida

Las nectarinas contenían una alta dosis de acetamiprid, un insecticida de la familia de los neonicotinoides, utilizado para controlar plagas, como pulgones o mosca blanca, en cultivos o frutales.

La dosis de este insecticida, permitida por la UE, es de 0,08 miligramos por kilo y las nectarinas españolas contenían 0,27 mg/kg, triplicando la cantidad permitida.

Alerta grave

La Unión Europea considera que se trata de una alerta grave, ya que una dosis alta de acetamiprid puede suponer un riesgo químico para la salud en seres humanos, especialmente si se consume el producto afectado de manera continuada.

Además, un informe publicado hace unos años por la Autoridad Europea de Seguridad alimentaria (Efsa), reveló que este pesticida puede afectar el sistema nervioso de los mamíferos en desarrollo, como ocurre con la nicotina.

Polémica en Francia

Este pesticida ya generó polémica en Francia este verano, cuando se aprobó la 'ley Duplomb' que, entre otras medidas, reautorizaba el uso de acetamiprid, prohibido en el país desde 2018.

Esta decisión generó opiniones divididas entre los ciudadanos: por una parte, grandes sindicatos de agricultores como la Fnsea y Jóvenes Agricultores argumentaron que su peligro no está científicamente probado, mientras que la Agencia Nacional de Seguridad Sanitaria (Anses) de Francia aseguró que ya existían alternativas eficaces al acetamiprid.