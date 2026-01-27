Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
RodaliesAlternativas RodaliesUE IndiaAsesinato SuecaJoseph borrascaRegularización inmigrantesAyusoTeletrabajoMichael SchumacherQuequéMarruecosInquilinos
instagramlinkedin

Riesgo grave

Alerta alimentaria: alta concentración de insecticida en esta fruta de España

El verano pasado Francia reautorizó el uso de un pesticida prohibido desde 2018

Nestlé retira más lotes de leche en polvo para bebés por la posible presencia de bacterias

Las alertas sanitarias más llamativas de 2025 en España: restos de piedras, metales, vidrio y cannabis en la comida

Recogida de nectarinas

Recogida de nectarinas

Cristina Sebastián

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

La Unión Europea (UE) ha emitido una alerta grave tras detectar una dosis de pesticida, superior a la permitida, en un lote de fruta de origen español enviado a Italia.

El aviso se notificó el pasado 19 de enero, mediante el Sistema de Alerta Rápida para Alimentos y Piensos (Rasff), un mecanismo que permite comunicar de forma urgente los riesgos entre los miembros de la UE.

Lote de nectarinas afectado

La notificación que envió la Unión Europea informa de que se había detectado una alta dosis de pesticida en un lote de nectarinas que provenía de España, en un control realizado en la región de Campania, situada al sudoeste de Italia.

Los análisis se llevaron a cabo antes de que los lotes afectados saliesen al mercado y, por lo tanto, se retiraron de la distribución sin problema.

Tras el incidente, las autoridades italianas han reforzado los controles en productos similares de origen español.

Alta dosis de insecticida

Las nectarinas contenían una alta dosis de acetamiprid, un insecticida de la familia de los neonicotinoides, utilizado para controlar plagas, como pulgones o mosca blanca, en cultivos o frutales.

La dosis de este insecticida, permitida por la UE, es de 0,08 miligramos por kilo y las nectarinas españolas contenían 0,27 mg/kg, triplicando la cantidad permitida.

Alerta grave

La Unión Europea considera que se trata de una alerta grave, ya que una dosis alta de acetamiprid puede suponer un riesgo químico para la salud en seres humanos, especialmente si se consume el producto afectado de manera continuada.

Además, un informe publicado hace unos años por la Autoridad Europea de Seguridad alimentaria (Efsa), reveló que este pesticida puede afectar el sistema nervioso de los mamíferos en desarrollo, como ocurre con la nicotina.

Polémica en Francia

Este pesticida ya generó polémica en Francia este verano, cuando se aprobó la 'ley Duplomb' que, entre otras medidas, reautorizaba el uso de acetamiprid, prohibido en el país desde 2018.

Noticias relacionadas

Esta decisión generó opiniones divididas entre los ciudadanos: por una parte, grandes sindicatos de agricultores como la Fnsea y Jóvenes Agricultores argumentaron que su peligro no está científicamente probado, mientras que la Agencia Nacional de Seguridad Sanitaria (Anses) de Francia aseguró que ya existían alternativas eficaces al acetamiprid.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Marruecos aprovecha al máximo el favor de Sánchez y exprime aún más los envíos de gas desde España
  2. La moda de la crianza positiva alarga el colecho: “Si tu hijo termina la primaria y sigue en tu cama, hay un problema”
  3. Cierre de la Ronda de Dalt: El caos en Rodalies complica también el tráfico y el acceso a Barcelona por carretera
  4. Catalunya activa el decreto de teletrabajo y recuerda que quienes no llegan a tiempo al trabajo tienen derecho a un permiso
  5. Descarrilamiento del Iryo: por qué un ministro no puede insinuar causas
  6. ArcelorMittal, proveedor de las vías de Adif, pide esperar al informe final del CIAF sobre Adamuz antes comprobar un posible defecto de fábrica
  7. La crisis ferroviaria en Catalunya acaba con el director de Rodalies y el director general de explotación de Adif
  8. José María Díez, 61 años, afectado por un recorte del 22% en su pensión: 'Nadie me explicó con claridad las consecuencias

Alerta alimentaria: alta concentración de insecticida en esta fruta de España

Alerta alimentaria: alta concentración de insecticida en esta fruta de España

Transportes descarta el ciberataque y atribuye la incidencia de Rodalies a un fallo del software de Adif

Transportes descarta el ciberataque y atribuye la incidencia de Rodalies a un fallo del software de Adif

Yolanda Díaz celebra la regularización de migrantes pero minimiza el papel de Podemos: "Se negocia con todos"

Yolanda Díaz celebra la regularización de migrantes pero minimiza el papel de Podemos: "Se negocia con todos"

Grave corrimiento de tierras en Niscemi, Sicilia, tras el paso de un temporal

Un estudio demuestra, por primera vez, que una combinación de tres fármacos elimina tumores de páncreas en modelos animales

Un estudio demuestra, por primera vez, que una combinación de tres fármacos elimina tumores de páncreas en modelos animales

El Gobierno cumple con Junts y llevará la ley de multirreincidencia a pleno para su aprobación en dos semanas

El Gobierno cumple con Junts y llevará la ley de multirreincidencia a pleno para su aprobación en dos semanas

Dalmau comparecerá el miércoles en el Parlament para defender la gestión del Govern con Rodalies

Dalmau comparecerá el miércoles en el Parlament para defender la gestión del Govern con Rodalies

EEUU denuncia el "acto atroz de antisemitismo" en el cementerio judío de Les Corts

EEUU denuncia el "acto atroz de antisemitismo" en el cementerio judío de Les Corts