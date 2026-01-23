Aurelio Rojas, cardiólogo, sobre la incompatibilidad de ciertos alimentos y fármacos: "Es muy peligroso, sobre todo para el corazón"

A más de uno le puede sonar la frase: “Con el estómago vacío no te tomes esa pastilla”. Para algunos pueden ser simplemente remedios de abuela, que se sustentan en la sabiduría popular en materia de dolencias comunes y no tanto en el respaldo científico.

Sin embargo, es igual de cierto que hay medicamentos que deben tomarse con el estómago vacío, como medicamentos que deben tomarse con la tripa llena.

Interacción alimento-medicamento

Pero, ¿cualquier alimento nos sirve para llenarnos la barriga? Pues, sorprendentemente, la respuesta es que no. Así lo explica el cardiólogo y creador de contenido, Aurelio Rojas en su vídeo: “¿Tomando alguno de estos medicamentos? Cuidado con estas comidas”.

Con sus publicaciones, el especialista tiene la intención de cuidar la salud de sus seguidores “antes que lo haga el cardiólogo de guardia”, y parece que lo está consiguiendo, pues –a finales de enero– ya acumula 1.271.140 seguidores en Instagram.

En ciertas ocasiones, cuando tomamos un medicamento, este no tiene el efecto que esperábamos. Si no somos expertos en la materia, la causa que se esconde detrás es todo un misterio para nosotros, pero la verdad tiene una explicación sencilla: la clave se halla en el alimento que hemos ingerido a la vez.

En ese momento existe una interacción alimento-medicamento, según explica el Colegio de Farmacéuticos de Sevilla. “Esta desviación de lo esperado puede ser: disminución del efecto del fármaco, aumento del efecto (y posible toxicidad) o aparición de reacciones adversas”.

Importancia de la nutrición del paciente

Cabe señalar que esta interacción no solo puede derivar en un efecto adverso del medicamento, sino que también puede afectar al estado nutricional del paciente “por disminuir o impedir la absorción de algún nutriente”.

En la lista del doctor Rojas, los primeros ejemplos que expone sobre este fenómeno son los medicamentos para la tensión arterial “como los IECAS [Inhibidores de la Enzima Convertidora de Angiotensina] o Arados [losartán potásico]”.

¿Qué no comer con hipertensión?

Según explica el especialista, estos fármacos tienen la función de aumentar el nivel de potasio en sangre, por lo que no es conveniente mezclarlos con alimentos muy ricos en potasio -frutos secos, patatas, plátanos, espinacas, atún en lata, remolacha o coles de Bruselas- porque “puede causar un exceso de este mineral en el organismo, lo cual es muy peligroso, sobre todo para el corazón”.

A pesar de que menciona algunas medicinas, como el Enalapil, el Ramitril, el Losartán o el Mesartán, Rojas recomienda que cualquiera que se esté sometiendo a una terapia antihipertensiva consulte con su médico si está tomando uno de estos tratamientos para incrementar las precauciones.

Bebidas con gas y lácteos

A continuación, los siguientes medicamentos de la lista son aquellos que actúan contra el dolor del tipo antiinflamatorio, como el Ibuprofeno. En este caso, no debe mezclarse “con bebidas con gas como los refrescos porque esto aumenta la concentración del medicamento y puede ser gravemente perjudicial para los riñones o tu corazón”.

En tercer lugar, existen otros alimentos que dificultan la absorción de ciertos medicamentos. Estos en cuestión son los antibióticos y no deben mezclarse con la leche o el yogur . “Si consumes algún lácteo siempre es recomendable esperar aproximadamente dos horas para tomar el antibiótico y que actúe correctamente”, añade Rojas.

¿Y contra el colesterol?

En cuatro y último lugar, el cardiólogo pone el foco sobre algunos cítricos que no se pueden tomar con fármacos para reducir el colesterol: la naranja, el limón, el pomelo o el kiwi.

“Esto puede causar un exceso del medicamento en la sangre y producir efectos adversos como el dolor en los músculos o incluso dañar el hígado”, aclara el médico, que no recomienda tomar estos medicamentos y alimentos “justo a la vez”.

En el pie de la publicación, Rojas recuerda que “no es un problema del medicamento, sino de contexto clínico". Con lo cual, una dieta idéntica puede ser buena o perjudicial en función de “el tratamiento que tomes, la dosis y tu función renal y cardiovascular”.

Para cerrar el tema, el cardiólogo recomienda a todos aquellos que tomen una medicación de forma crónica, que no apliquen “recomendaciones nutricionales genéricas sin individualizarlas”.