Los cinco ejercicios clave a partir de los 50 para ganar fuerza y evitar caídas

Puede que estés harto de escuchar que hacer deporte es curarse en salud. También es probable que, a medida que pasan los años, vayas entendiendo mejor el significado de esa pesada frase que repiten los más deportistas.

Los años van pasando (y pesando)

Pero ahora las rodillas duelen más al agacharse, las bolsas del supermercado pesan más y no ahogarse mientras se duerme es todo un reto.

Por suerte o por desgracia, el deporte es la medicina por excelencia. Es la mejor forma de cuidar nuestra salud, porque tiene un impacto directo en nuestra calidad de vida y nuestra longevidad, aunque los efectos se noten a largo plazo.

De hecho, si sois habituales de TikTok, puede que os suenen algunos vídeos en los que distintas personas mayores realizan ejercicios enfocados a que movimientos cotidianos del futuro no se conviertan en una misión imposible para ellos. Digamos que son un buen ejemplo sobre el tema que nos atañe.

La rutina ideal para no oxidarse

El caso es que el experto en longevidad y creador de contenido David Céspedes ha compartido un vídeo en TikTok en el que explica cuál es la rutina ideal para aquellas personas que tienen entre 50 y 60 años. Según explica el ‘tiktoker’, esta es la rutina perfecta, porque permite que estas personas sigan siendo independientes en el momento que llegan a la vejez.

“Si tus padres tienen entre 50 y 60 años y no hacen deporte, no van a ser independientes cuando tengan 70. Esta es la rutina que le enviaría a mis padres si quisiera que empezaran a entrenar en casa con unas mancuernas o unas botellas”, explica el experto al principio del vídeo.

El primer ejercicio consiste en realizar una serie de sentadillas: “Empezaría con unas sentadillas, si les es difícil, otra opción sería sentarse en el sofá y levantarse”. Según Céspedes, el segundo ejercicio se centra en el peso muerto y las flexiones: “Pueden hacerlas de rodillas, en una mesa o en una pared”, continúa el experto en salud.

Pasos de gigante en la vejez

A continuación, el creador de contenido explica el siguiente ejercicio: “Se sentarán en una silla, cogerán un peso y lo levantarán hacia arriba, que no abran mucho los codos, mejor meterlos hacia dentro”. Aunque eso no es todo, porque David Céspedes describe que el último ejercicio debe centrarse en el trabajo de la zona abdominal, de modo que la mejor alternativa será realizar unas planchas sobre el suelo.

“Que tus padres hagan estos ejercicios dos o tres veces a la semana les puede cambiar la vida”, concluye el hombre, que anima a sus seguidores a realizar estos pequeños pasos en el deporte para poder dar pasos de gigante cuando la vejez les llame a la puerta. Estas son las claves de una vida más sencilla y práctica, incluso en edades avanzadas, según David Céspedes.