La cuesta de enero aprieta, pero hay formas de superarla: "Puede afectar bastante al estado de ánimo"

Enero es, para muchos, un mes emocionalmente difícil. Es lo que se conoce como la "cuesta de enero". Tras la intensidad de las fiestas, las reuniones familiares y los gastos de Navidad —casi 800 euros por persona—, llega la vuelta a la rutina, con menos luz, más frío y la presión de cumplir los nuevos propósitos del 2026. Todo ello puede afectar al ánimo, generar cansancio y cierta sensación de desánimo.

Adriana Henríquez Lomba, especialista en psicología del Hospital Universitario Vithas Las Palmas, explica cómo el clima, los hábitos y la alimentación influyen en nuestra salud mental y qué señales conviene no ignorar.

¿Por qué enero es un mes emocionalmente difícil?

Enero suele hacerse cuesta arriba porque venimos de un periodo muy intenso emocionalmente: Navidad, reuniones familiares, gastos, expectativas… y de repente llega la vuelta a la rutina. Aparece el cansancio acumulado, la sensación de “otra vez empezar” y, en muchos casos, cierta presión por cumplir propósitos nuevos. Todo eso, junto con menos horas de luz y más frío, puede afectar bastante al estado de ánimo.

¿Qué relación hay entre el clima, los días cortos y el estado de ánimo?

Tiene mucha más relación de la que pensamos. La falta de luz del sol influye en la producción de serotonina y melatonina, que están directamente relacionadas con el ánimo y el sueño. Cuando anochece antes y pasamos más tiempo en interiores, es normal sentirse con menos energía, más apáticos o incluso más tristes.

¿Qué señales pueden indicar depresión o tristeza persistente?

Hay que estar atentos cuando la tristeza no se va con los días. Algunas señales son: pérdida de interés por cosas que antes gustaban, cansancio constante, cambios importantes en el sueño o el apetito, dificultad para concentrarse, irritabilidad o sensación de vacío. Si además aparecen pensamientos negativos recurrentes o sensación de desesperanza, es importante que no lo normalicemos y pidamos ayuda.

La depresión es junto a la ansiedad uno de los problemas de salud mental más frecuentes en España / Freepik

¿Qué hábitos ayudan a mejorar el bienestar emocional en enero?

Cosas sencillas, pero constantes. Mantener horarios, intentar salir a exponerse a la luz natural, aunque sea un rato al día, no aislarse, hablar con alguien de confianza, bajar un poco la autoexigencia y plantearse objetivos realistas porque muchas veces nos ponemos objetivos que no podemos cumplir y eso genera mucha frustración.

También ayuda mucho introducir pequeñas rutinas agradables: caminar, leer, escuchar música, cuidarse un poco más, según los gustos de cada uno…

¿Qué papel tienen el ejercicio y la alimentación en la salud mental?

Un papel clave. El ejercicio, aunque sea suave, ayuda a regular el ánimo y a descargar tensión. No hace falta machacarse, con moverse un poco cada día es suficiente. Y la alimentación también influye: comer de forma regular, variada y sin extremos ayuda a mantener niveles de energía más estables. Cuando el cuerpo está más equilibrado, la mente también lo está. El cuerpo y la mente van de la mano. Si queremos cuidar nuestra mente también hay que cuidar y darle importancia a nuestro cuerpo.

¿Cuándo es recomendable acudir a un profesional de la salud mental?

Cuando el malestar se mantiene en el tiempo, interfiere en el día a día o una persona siente que no puede sola. No hace falta estar “muy mal” para acudir a consulta. A veces pedir ayuda a tiempo evita que el problema se haga más grande. Ir a un profesional no es señal de debilidad, sino de autocuidado.