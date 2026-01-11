¿GANGLIO O TUMOR?
Todo lo que debes saber si te sale un bulto en el cuello: causas más frecuentes y cuándo ir al médico
Existen múltiples causas que pueden provocar la aparición de una tumoración en el cuello, y no siempre tiene por qué estar una enfermedad seria detrás
La aparición de bultos en el cuello son uno de los motivos de consulta más frecuentes. Y es que, descubrir una tumoración en esta zona puede generar cierta preocupación, como es lógico. Sin embargo, es fundamental mantener la calma y acudir a un especialista para una evaluación adecuada.
El doctor César Canales Bedoya, jefe de servicio de Cirugía General y del Aparato Digestivo del Hospital Ruber Internacional, recalca que "la mayoría de estos bultos en el cuello son benignos, aunque existen casos en los que pueden ser indicativos de enfermedades más serias".
Por eso, al notar una tumoración en el cuello, debemos tener en cuenta:
- Tamaño. Si el bulto es pequeño o ha crecido con el tiempo.
- Movilidad. Si se mueve al presionarlo o parece fijo.
- Dolor. Si causa alguna molestia o es indolora.
- Otros síntomas. Fiebre, cambios en la voz, dificultad para tragar, pérdida de peso...
Cuáles son las causas de los bultos en el cuello
El doctor Canales Bedoya recalca que "si bien muchas tumoraciones en el cuello pueden deberse a infecciones leves que provocan la inflamación de los ganglios linfáticos, también es posible que se trate de una condición más compleja".
Existen múltiples causas que pueden provocar la aparición de una tumoración en el cuello.
- Ganglios linfáticos inflamados. Pueden aparecer como consecuencia de infecciones virales o bacterianas.
- Lipomas. Son tumores benignos de tejido graso que no suelen presentar un peligro.
- Quistes congénitos. Malformaciones que ocurren desde el nacimiento.
- Tumores beningnos del tiroides. Nódulos tiroideos no cancerosos.
- Tumores de glándulas salivales. Normalmente, de origen no maligno.
- Abscesos. Son una acumulación de pus como conseucencia de una infección localizada.
- Linfomas. Enfermedad que se forman en el sistema linfático.
- Cáncer de tiroides. Puede presentarse con nódulos en la glándula tiroidea. Cada año se diagnostican entre 4.000 y 5.000 casos de cáncer de tiroides, que suele diagnosticarse entre los 40 y 60 años.
- Metástasis. Propagación de células cancerosas de otros órganos como pulmón, cabeza y cuello, mama, estómago...
- Tumores de glándulas salivales. Algunos de ellos pueden ser malignos.
- Cáncer de faringe, laringe o cavidad oral. Asociados a factores de riesgo como el tabaquismo o el consumo excesivo de alcohol.
Detección precoz
Ante la aparición de un bulto en el cuello, el doctor señala que es "importante acudir a un médico especialista para una valoración oportuna".
- “Detectar la enfermedad a tiempo puede influir considerablemente en el tratamiento y evolución del paciente”, señala el especialista.
Para llegar a un diagnóstico certero, se realizará una historia clínica detallada, análisis de laboratorio y pruebas de imagen:
- ecografía que permite visualizar la estructura de la tumoración
- tomografía computarizada que aporta información detallada de la zona afectada
- biopsia o citología por aspiración con aguja fina (PAAF), “técnica utilizada para determinar la naturaleza del tejido afectado”.
Contar con un diagnóstico preciso nos permite definir el tratamiento más adecuado para cada paciente, ya sea una intervención quirúrgica, tratamiento médico o seguimiento clínico.
Cómo autoexplorarse un bulto en el cuello
Se debe palpar el cuello y evaluar el nódulo cervical en cuanto a tamaño, aspecto, consistencia y localización, entre otros. Con estos datos, se debe consultar a un especialista para una exploración profesional y confirmar el diagnóstico.
