ENDOCRINOLOGÍA Y NUTRICIÓN

¿Cuántas calorías tiene el roscón de Reyes?

El roscón de Reyes toma nuevas formas sin dejar de lado la tradición

El roscón de Reyes toma nuevas formas sin dejar de lado la tradición / Shutterstock

Rafa Sardiña

Rafa Sardiña

El roscón de Reyes es un clásico de la Navidad. Parece imposible que después de días llenos de comidas copiosas, en los que los dulces como los mazapanes, turrones y polvorones son los grandes protagonistas, aún haya 'hueco' para degustar uno de los típicos postres del día de Reyes.

Y más cuando muchos han comenzado el nuevo año con un propósito claro: comer sano y hacer más ejercicio físico. Por eso, si preguntas cuándo engorda un trozo de roscón de Reyes, cuántas calorías tiene y qué tiempo necesitamos invertir para quemarlas, aquí te lo vamos a contar todo.

Un roscón de Reyes.

El roscón de Reyes es menos calórico si no está relleno / Shutterstock

Calorías de un trozo de roscón de Reyes

El origen del roscón de Reyes se remonta a las Saturnales romanas, unas fiestas que se dedicaban al rey Saturno. Tenían lugar después del solsticio de invierno para festejar que los días comenzaban a alargarse.

Para celebrar el aumento de horas de sol, se preparan unas tortas (que poco o nada tienen que ver con los roscones que comemos hoy en día) con dátiles, higos y miel.

Esta tradición también llegó a la celebración cristiana para conmemorar la llegada de los Reyes Magos al niño Jesús. Pero no fue hasta el siglo XVIII cuando el rey Felipe V impulsó su consumo en España hasta convertirse en casi una 'obligación'. No falta en ninguna casa en nuestro país.

Aunque la receta ha evolucionado con el tiempo, el haba continúa siendo un símbolo tradicional (quien lo encuentra debe encargarse de pagarlo). También se esconde una figurita, normalmente un Rey Mago. El que consiga encontrarlo, es coronado como Rey por un día.

El roscón de Reyes es un dulce calórico. Está elaborado con productos naturales como huevo, harina o azúcar, sin embargo, les sumamos calorías extras al añadirle fruta escarchada, azúcar perlado y se rellena con nata, crema o trufa.

Roscón de Reyes.

Para quemar un trozo de roscón de Reyes hay que correr a ritmo moderado durante casi una hora / Shutterstock

Según explica el doctor Juan Madrid, de UCAM, una porción "del roscón de Reyes sin relleno aportan unas 400 calorías los 100 gramos. Si está relleno de nata, chocolate o algún otro ingrediente entonces aporta unas 500-600 calorías".

No obstante, tampoco es necesario privarse del roscón si llevamos una dieta variada y equilibrada y somos físicamente activos.

  • "Es un alimento que se toma muy pocas veces y es una tradición, por tanto, no dejes de tomarlo".

¿Cuánto ejercicio necesitas hacer para quemar el roscón de Reyes?

Si tomamos como referencia una porción de roscón de Reyes que nos aporta 500 calorías, esto es lo que vamos a necesitar hacer para quemar ese exceso calórico.

  • Correr (10 km/h) durante 40 minutos.
  • Andar en bici (20 km/h) 50 minutos.
  • Nadar durante 60 minutos.
  • Saltar a la cuerda 40 minutos.
  • Caminar a paso rápido (en torno a 6 km) durante 90-100 minutos.
  • Una clase de CrossFit.
  • Jugar al fútbol o baloncesto durante una hora permite quemar 500 calorías.
