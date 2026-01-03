Jorge Ángel, enfermero comparte los trucos para no tener resaca

La mayoría de los españoles se han despertado con resaca tras la celebración de Nochevieja, una noche marcada por las reuniones familiares, las fiestas y los brindis que dan la bienvenida al nuevo año. Cerca de 6 millones de personas en España salen a celebrar la Nochevieja en locales de ocio, según un informe de España de Noche y Coca-Cola y Expansión.

No obstante, el enfermero Jorge Ángel compartió un vídeo a través de TikTok, donde cuenta con más de seis millones de seguidores, para desvelar cinco trucos que todo el mundo debe hacer para no tener resaca durante el día de hoy.

5 trucos para evitar la resaca

El enfermero empezó el vídeo dejando claro que el mejor truco para no tener resaca es no beber ni una gota de alcohol, ya que considera que "es malo para el organismo". Además, expuso que puedes salir de fiesta sin beber y disfrutar de la noche al máximo.

Después de su advertencia, Jorge Ángel compartió su primer consejo: "El primer truco, este sí que sí, nunca falla, es entre copa y copa, vasito de agua".

El motivo que otorgó es que "el alcohol deshidrata un montón y al final por parte de eso también tienes resaca y el agua, pues te va hidratando". Por otro lado, señaló que "controlas mucho más las consumiciones".

El segundo truco que comentó para evitar la resaca es darlo todo en la pista de baile: "Hay que bailar mucho, porque cuanto más bailas, más calorías quemas y mejor te regulas".

A continuación, explicó que es clave "antes de irte a dormir, sí o sí, otro buen vasito de agua y comer algo", ya que "te va a ayudar a que luego no te levantes como un auténtico estropajo duchita de agua fría y comer frutas, verduras, debido a que tienen muchas vitaminas y minerales".

El último consejo que desveló fue más para la resaca emocional: "Nunca envíes un whatsapp cuando estás piripi y al día siguiente revisa los mensajes por si hay alguno del cual todavía puedes borrar".