¿Son seguras las infusiones adelgazantes tras el caso de una joven de Toledo que acabó en la UCI?

Desde hace días, un suceso ha impactado a los vecinos de Toledo. Raquel Barata es una joven de 18 años que está ingresada grave en la UCI y se ha sometido una intervención de trasplante de hígado. Ahora comienza a recuperarse, pero ha llegado a esta situación por los daños que le han causado en el órgano el consumo de unos sobres adelgazantes.

Aunque son muchas personas las que recurren a este tipo de tratamientos para perder peso, lo cierto es que no son nada recomendables y las consecuencias pueden ser muy graves para el cuerpo. Francisco Pita Gutiérrez, miembro del área de Nutrición de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición nos aclara todas las dudas alrededor de este método.

¿Por qué no hay que recurrir a sobres adelgazantes para perder peso?

Como la joven de Toledo de 18 años, son muchas las personas que quieren perder peso de forma rápida y sin esfuerzo y recurren a sobres adelgazantes. Desde SEEN, Francisco Pita nos aclara que: "No hay ningún producto que al tomarlo haga que una persona pierda grasa". Lo que sí puede ocurrir es que el consumidor se sacie con el agua o estos tés y acabe tomando menos alimentos calóricos o procesados.

Desde en área de nutrición de SEEN tienen claro que: "El concepto de “sobres adelgazantes” o “infusiones adelgazantes” es una estafa, porque no existe". Eso sí, explican que en un plan dietético supervisado por un médico especialista en Endocrinología y Nutrición, puede emplearse alguna infusión (té, manzanilla, menta-poleo) como complemento a alguna colación o comida.

La zona de acumulación de la grasa está asociada a distintas patologías. / FREEPIK

Estos sobres adelgazantes que prometen ser milagrosos no se deben tomar porque no van a hacer perder ni quemar grasa corporal. De hecho, Francisco nos aclara que: "Dependiendo de los controles de calidad que tengan o los fabricantes pueden contener algún producto que sea nocivo, en ocasiones se han detectado derivados de hormonas tiroideas". Estas hormonas son producidas por la glándula tiroides y regulan el metabolismo del cuerpo, controlando la energía, el ritmo cardíaco, la temperatura corporal y el funcionamiento de casi todos los órganos.

¿Qué consecuencias puede tener para las personas tomar sobres adelgazantes?

Antes de recurrir a sobres adelgazantes, hay que tener claras las consecuencias que puede traer para nuestro organismo y cómo nos puede afectar. Con este tipo de casos, hay una oportunidad para engaños, fraudes y venta de productos milagro que pueden producir una enfermedad, bien por su consumo o bien por dejar de consumir otros productos en su lugar.

Francisco Pita, miembro del área de nutrición de SEEN ha tenido casos preocupantes relacionados con este tema: "Me he encontrado con algún paciente que se ha quejado por la lista de efectos adversos poco probables de algún fármaco necesario en su situación, pero que no tenía ningún reparo en comprar algún producto de herbolario en una feria, sin etiquetado ni controles de calidad, ni ningún tipo de dato de contacto al que poder dirigirse en el caso de que hubiese alguna complicación". Además, quiere recordar que hay múltiples situaciones y enfermedades descritas por el consumo de raíces, hierbas y productos de aparente origen natural.

La pérdida de peso es importante para controlar y disminuir el riesgo de daño renal. / Adobe Stock.

Dependiendo del producto que tomes para perder peso o cómo sean esos sobres adelgazantes, puedes tener unas consecuencias u otras. Lo principal que hay que aclarar no hay ninguna dieta “milagro” que no tenga efectos secundarios o riesgos para la salud por déficit de nutrientes. Pita nos explica: "Hay que escapar de este tipo de dietas porque la probabilidad de fracaso y/o daño en salud es elevada".

Desde SEEN, aseguran que lo mejor que podemos hacer para cuidar neustra alimentación, porque ha demostrado reducir la mortalidad cardiovascular, es seguir la dieta mediterránea. Si quieres empezar 2026 de una forma saludable y perdiendo grasa, debes ponerte en manos de un profesional titulado para hacer un plan global de dieta, actividad física y bienestar emocional.

Hay algunos casos, como la obesidad, que se pueden tratar de otra forma: "Es una enfermedad y no una cuestión estética, puede ser necesario valorar fármacos o incluso cirugía, pero siempre bajo la supervisión de un médico", matiza Francisco Pita. "Los médicos especialistas en Endocrinología y Nutrición defendemos un estilo de vida saludable, con una dieta con productos frescos como la dieta mediterránea, con ejercicio físico y estilo de vida activo", es el mensaje que quiere que se tenga en cuenta.