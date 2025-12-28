Salud
Lorena Torres, doctora en Ciencias del Deporte, explica cuál es la forma correcta de ducharse: “Creo mucho en la termoterapia”
La experta comenta los beneficios que tiene esta técnica para el cuerpo y la mente
¿Ducha de agua fría o de agua caliente? Este médico aclara cuál es la mejor opción
Aurelio Rojas, cardiólogo, lo tiene claro: "La ducha nocturna no es solo higiene: es uno de los mejores trucos científicos de longevidad"
Cristina Sebastián
Lorena Torres, especialista en el rendimiento humano, ha comentado los beneficios que aporta la termoterapia a nuestro cuerpo y a nuestra mente.
La doctora en Ciencias del Deporte ha participado en uno de los últimos episodios del podcast 'La fórmula' donde, entre otros temas, ha hablado de en qué casos conviene una ducha de agua fría y en cuáles es mejor una de agua caliente.
Termoterapia
“Yo creo mucho en la termoterapia”, comienza diciendo Torres. Esta técnica consiste en aplicar calor en el cuerpo para aliviar dolores o contracturas y para acelerar el proceso de recuperación de determinadas lesiones.
“No solo tiene beneficios fisiológicos, también ayuda mucho a la mente”, comenta la experta, ya que, para ella, la mente juega un papel fundamental para nuestra salud y en el rendimiento de los deportistas.
Ducha de agua caliente
Torres explica que una ducha de agua caliente contribuye a la vasodilatación, el proceso donde los vasos sanguíneos se ensanchan, y tiene un efecto relajante.
Otros expertos también aseguran que ducharse con agua templada o caliente ayuda a inducir mejor el sueño.
Ducha de agua fría
La especialista también comenta qué beneficios tienen las duchas frías. “Las duchas frías activan la vasoconstricción”, asegura Torres. Durante el proceso de vasoconstricción, los vasos sanguíneos se estrechan, debido a la contracción de los músculos.
Torres recomienda ducharse con el agua a una temperatura baja para activar el cuerpo: “El agua fría te despierta, te activa”, comenta.
Para deportistas, es recomendable tomar una ducha fría después de realizar ejercicio, ya que con la exposición al frío descansan las fibras musculares que se han podido dañar con el entrenamiento.
