Salud muscular
Aurelio Rojas, cardiólogo, explica unas sencillas rutinas de entrenamiento que puedes hacer en casa para saber si tienes un corazón joven: "De ellas depende tu corazón y tu futuro"
El test de la silla evalúa la fuerza y la capacidad funcional en solo 30 segundos y está respaldado por estudios científicos
Aurelio Rojas, cardiólogo de 35 años, lo tiene claro: "Estos alimentos son lo peor para tu corazón"
Doctor Hernández Poveda, neurocirujano: "Si comparas a una persona débil con otra fuerte a nivel de masa muscular, la primera tiene un riesgo 250% mayor"
Lola Gutiérrez
El cardiólogo Aurelio Rojas ha publicado hace unos días un vídeo explicando una prueba simple y rápida para valorar la edad biológica del corazón a través de la fuerza y la resistencia de las piernas. El ejercicio, conocido como test de la silla, cuenta con respaldo científico y puede realizarse en casa sin necesidad de equipamiento.
La prueba consiste en hacer tantas repeticiones como sea posible de sentarse y levantarse de una silla durante 30 segundos, sin utilizar las manos. Según Rojas, completar al menos 15 repeticiones indica buena capacidad funcional, mayor fuerza muscular y una edad cardiovascular potencialmente joven.
Si no se alcanza este objetivo, el especialista señala que no "pasa nada", pero no obstante, esto es una señal para empezar a trabajar la fuerza de las piernas, ya que "de ellas depende tu corazón y tu futuro".
La fuerza muscular, un predictor clave de longevidad
Rojas también destaca que la relación entre musculatura y esperanza de vida está ampliamente documentada. Diversas investigaciones apuntan a que la fuerza muscular predice la longevidad mejor que muchos análisis de sangre.
Entre los datos que cita, figura que una menor fuerza de agarre "aumenta hasta un 16% el riesgo de muerte por cualquier causa" y que "la potencia de las piernas es uno de los mejores indicadores de salud cardiovascular y longevidad".
Los beneficios de desarrollar masa muscular también incluyen menor riesgo de enfermedades crónicas, mejor sensibilidad a la insulina y reducción de la inflamación sistémica, según indica el doctor Rojas, citando estudios publicados en revistas especializadas.
Las piernas, el "motor metabólico"
El cardiólogo explica que las piernas funcionan como el "motor metabólico" del cuerpo: regulan mejor la glucosa, aumentan la reserva funcional y mantienen el equilibrio, un aspecto esencial para prevenir caídas, que dice que son una de las principales causas de mortalidad en personas mayores.
Para cuidar la salud cardiovascular, Rojas recomienda 2–3 sesiones semanales de fuerza enfocadas en ejercicios como sentadillas, zancadas y elevaciones de talón.
Según afirma, este tipo de entrenamiento puede aumentar la capacidad funcional hasta un 30% en 12 semanas, un progreso capaz de transformar de forma significativa la salud futura.
- Un repartidor despedido por error será readmitido: 'Estaba con mi madre en el hospital
- La mala alimentación y el estrés por el dinero, los principales factores de la aceleración del envejecimiento
- Uno de cada cinco pacientes que ingresa en la UCI de Trauma en Navidad ha consumido alcohol: 'Incrementa claramente el riesgo
- Los Morancos felicitan la Navidad desde su despacho de cancelación de deudas: 'Ya hemos exonerado casi 23 millones
- Un obrador en un pueblo catalán de 17 habitantes revoluciona la Navidad con sus exitosos panettones
- Lotería de Navidad 2025: consulta la lista oficial en PDF para comprobar décimos y números premiados
- Santiago Segura asegura que 'Torrente, presidente' va a ser 'una conmoción
- ¿Qué centros comerciales (y en qué horarios) abren en Sant Esteve en Barcelona y el resto de Catalunya?