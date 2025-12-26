Aurelio Rojas, cardiólogo, explica unas sencillas rutinas de entrenamiento que puedes hacer en casa para saber si tienes un corazón joven: "De ellas depende tu corazón y tu futuro"

El cardiólogo Aurelio Rojas ha publicado hace unos días un vídeo explicando una prueba simple y rápida para valorar la edad biológica del corazón a través de la fuerza y la resistencia de las piernas. El ejercicio, conocido como test de la silla, cuenta con respaldo científico y puede realizarse en casa sin necesidad de equipamiento.

La prueba consiste en hacer tantas repeticiones como sea posible de sentarse y levantarse de una silla durante 30 segundos, sin utilizar las manos. Según Rojas, completar al menos 15 repeticiones indica buena capacidad funcional, mayor fuerza muscular y una edad cardiovascular potencialmente joven.

Si no se alcanza este objetivo, el especialista señala que no "pasa nada", pero no obstante, esto es una señal para empezar a trabajar la fuerza de las piernas, ya que "de ellas depende tu corazón y tu futuro".

La fuerza muscular, un predictor clave de longevidad

Rojas también destaca que la relación entre musculatura y esperanza de vida está ampliamente documentada. Diversas investigaciones apuntan a que la fuerza muscular predice la longevidad mejor que muchos análisis de sangre.

Entre los datos que cita, figura que una menor fuerza de agarre "aumenta hasta un 16% el riesgo de muerte por cualquier causa" y que "la potencia de las piernas es uno de los mejores indicadores de salud cardiovascular y longevidad".

Los beneficios de desarrollar masa muscular también incluyen menor riesgo de enfermedades crónicas, mejor sensibilidad a la insulina y reducción de la inflamación sistémica, según indica el doctor Rojas, citando estudios publicados en revistas especializadas.

Las piernas, el "motor metabólico"

El cardiólogo explica que las piernas funcionan como el "motor metabólico" del cuerpo: regulan mejor la glucosa, aumentan la reserva funcional y mantienen el equilibrio, un aspecto esencial para prevenir caídas, que dice que son una de las principales causas de mortalidad en personas mayores.

Para cuidar la salud cardiovascular, Rojas recomienda 2–3 sesiones semanales de fuerza enfocadas en ejercicios como sentadillas, zancadas y elevaciones de talón.

Según afirma, este tipo de entrenamiento puede aumentar la capacidad funcional hasta un 30% en 12 semanas, un progreso capaz de transformar de forma significativa la salud futura.