Richard Restak, neurólogo y neuropsiquiatra, insiste en la importancia de socializar para cuidar el cerebro al envejecer: "Mantienen la mente en movimiento"

Richard Restak, neurólogo, recomienda dejar de consumir alcohol a esta edad: "No es bueno para las células nerviosas"

Mujer durmiendo la siesta.

Cloe Bellido

Barcelona
El paso de los años provoca un inevitable deterioro cognitivo, fruto de la muerte neuronal y el consecuente desgaste del sistema nervioso. Ante este envejecimiento, los expertos ponen el foco en cómo los hábitos saludables pueden contribuir a ralentizar este proceso natural o, por lo menos, minimizar su impacto en el día a día de los seres humanos.

Richard Restak, reputado neurólogo estadounidense, ha contribuido con su obra a divulgar algunos principios básicos para cuidar nuestra salud en este sentido. En 2022, durante una entrevista para 'The Guardian', el especialista en neuropsiquiatría mencionó cuáles eran –a su parecer– algunos hábitos que podían ayudar no solo a envejecer de forma saludable, sino a prevenir enfermedades y trastornos como el Alzhéimer o la demencia.

La importancia de las siestas

Más allá de abordar el abandono del consumo de alcohol, algo que él recomienda a sus pacientes más longevos, sobre todo cuando alcanzan edades alrededor de los 65 años, Restak quiso hacer hincapié en la importancia que tienen las siestas cortas. Defensor de esta práctica, el autor norteamericano respalda la idea de que dormir ayuda al funcionamiento correcto del cerebro.

Un hombre durmiendo.

En la entrevista se menciona que la ausencia de esta práctica explicaría por qué muchas veces las madres privadas de sueño y las mujeres menopáusicas que sufren sudores nocturnos e insomnio se quejan de "niebla mental".

Socializar, una práctica muy necesaria

Pero si a algo concede realmente importancia Restak es a la socialización, "fundamental para prevenir el Alzheimer y la demencia, y para conservar la memoria". De hecho, tal es su implicación en este aspecto que el experto recomienda abordar lo antes posible aquellos problemas relacionados con la audición o la visión. No es casualidad, pues la afectación de alguno de estos sentidos dificultan la participación en conversaciones y otras acciones (como la lectura) que "mantienen la mente en movimiento". Un incorrecto funcionamiento de la audición o la vista da pie a que se aprenda menos y, consecuentemente, se resulte menos interesante a ojos de los demás.

pareja hablando

Con todo, Restak recuerda que ninguna de estas prácticas es sinónimo de garantía ante las enfermedades o trastornos mencionados. El especialista lo compara con la conducción de un coche: "No puedes garantizar que no tendrás un accidente, pero si usas el cinturón de seguridad, controlas la velocidad y mantienes el coche en buen estado, puedes reducir las probabilidades".

