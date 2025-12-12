Alerta alimentaria
La AESAN alerta por la posible presencia de una peligrosa bacteria en un lote de leche en polvo de Nestlé
El Periódico
La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha alertado este viernes de la posible presencia de la bacteria 'Bacillus cereus' en un lote de leche en polvo para lactantes 'Nidina 1', de la marca Nestlé y procedente de Países Bajos, tras una notificación trasladada por las autoridades sanitarias de Catalunya.
El producto afectado, para el que ha pedido su retirada preventiva, es 'Nidina 1', de la marca Nestlé, con número de lote 52900346AB y fecha de consumo preferente octubre de 2027 (10/2027). Se presenta envasado en bote, tiene un peso de 800 gramos y se conserva a temperatura ambiente.
La AESAN, adscrita al Ministerio de Consumo, ha recomendado a las personas que tengan en su domicilio productos afectados por esta alerta que se abstengan de consumirlos.
Nestlé ha anunciado que ya ha procedido a retirar la partida afectada y que de momento "no se han reportado casos de enfermedad asociados a su consumo". Los síntomas por el consumo de alimentos infectados por esta bacteria aparecen entre 30 minutos y seis horas tras el consumo. Estos pueden ser: vómitos severos y diarrea, ligado a letargo o somnolencia. La empresa aconseja consultar al pediatra si aparecen síntomas.
