La OMS reafirma que las vacunas no causan autismo tras un nuevo análisis

El Comité Asesor Mundial sobre Seguridad de las Vacunas (GACVS, por sus siglas en inglés), grupo que asesora y orienta sobre inmunización a la Organización Mundial de la Salud (OMS), ha concluido que no existe relación causal entre las vacunas y los trastornos del espectro autista (TEA) tras un nuevo análisis de la evidencia disponible.

Los nuevos análisis, explicados en rueda de prensa por el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, se basan en 31 estudios con datos de numerosos países publicados entre enero de 2010 y agosto de 2025, que confirman la seguridad de las vacunas utilizadas durante la infancia y el embarazo y "la ausencia de un vínculo causal con los trastornos del espectro autista".

El comité reafirma conclusiones ya emitidas por el mismo grupo de expertos en 2002, 2004 y 2012 y subraya que tampoco causan autismo las vacunas que contienen aluminio o timerosal, compuesto orgánico usado como conservante en algunas vacunas, y que contiene mercurio. A la vista de los resultados, la OMS llama a todas las autoridades sanitarias nacionales a que "se basen en la ciencia más reciente y garanticen que las políticas de vacunación estén fundamentadas en la mejor evidencia disponible".

"Los esfuerzos de inmunización infantil a nivel mundial representan uno de los mayores logros en la mejora de vidas, medios de subsistencia y prosperidad de las sociedades", defendió la OMS, señalando que en el último medio siglo la inmunización infantil ha salvado al menos 154 millones de vidas.

En los últimos años, el movimiento antivacunas ha lanzados bulos para desalentar a los padres a vacunar a sus hijos, lo que ha provocado brotes de enfermedades casi erradicadas en el primer mundo, como el sarampión, la polio o la tos ferina. La Administración Trump en EEUU ha vuelto a dar alas a estos movimientos con el nombramiento de Robert Kennedy como secretario de Estado de Salud, un ferviente defensor de la vinculación entre autismo y vacunas.

Tedros señaló en la rueda de prensa, de repaso de la situación sanitaria global en los últimos 12 meses, que los desacuerdos entre la OMS y Estados Unidos en esta cuestión son una prueba de la independencia de la organización, acusada en ocasiones por la propia Administración norteamericana de ceder a presiones de otras potencias como China.

