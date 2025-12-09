Ribera Salud niega instrucciones a profesionales en el hospital de Torrejón y anuncia una querella

El presidente de Ribera Salud, la empresa que gestiona el hospital público de Torrejón de Ardoz (Madrid), ha negado que se haya dado ninguna instrucción a los profesionales de ese centro y ha anunciado posibles acciones legales ante las "gravísimas y falsas acusaciones" vertidas contra su grupo en varios medios.

Emmanuel de Geuser se ha reunido este martes con la consejera madrileña de Sanidad, Fátima Matute, tras la publicación la semana pasada en el diario 'El País' de una grabación del consejero delegado de Ribera, Pablo Gallart, en la que instaba a una veintena de mandos del grupo y del Hospital de Torrejón a subir las listas de espera a costa de realizar menos intervenciones y rechazar pacientes menos rentables para aumentar los beneficios.

De Geuser, consejero delegado de Vivalto Santé, ha defendido ante la Consejería de Sanidad la gestión del grupo en el Hospital de Torrejón de Ardoz y ha lamentado que "la crispación política que vive España" perjudique "un modelo como el de la Comunidad de Madrid, ejemplo de éxito, calidad y liderazgo internacional".

En este encuentro, el máximo responsable del Ribera Salud ha trasladado a Matute que lamenta "las filtraciones" de esta reunión "privada" y que han sido publicadas "en un ámbito descontextualizado" con "ánimo de perjudicar el prestigio personal y profesional tanto del CEO como de la propia empresa".

Según ambas partes, el presidente de Ribera Salud ha asegurado que no se ha cambiado proceso de triaje alguno, reutilizado material sanitario alguno, ni manipulado el criterio de asistencia. Además, ha apuntado que los resultados de la Auditoría Interna efectuada por el grupo "avalan la buena gestión asistencial del hospital".

Emmanuel de Geuser se ha reunido este mismo miércoles con los profesionales del centro hospitalario, con los que ha compartido las primeras conclusiones de esta auditoría interna. Según Ribera Salud, los trabajadores han defendido "con firmeza" la integridad y la libertad en el ejercicio de su profesión "en todo momento". "Una actuación rigurosa, sujeta a los más altos estándares de calidad asistencial y al código deontológico por el que se guían, orientada únicamente al bienestar de los pacientes, tal y como ya manifestaron en un escrito firmado el pasado 4 de diciembre por los máximos responsables asistenciales (jefes de servicio y supervisoras de Enfermería)", ha apuntado el grupo sanitario.

Finalmente, el presidente de Ribera Salud ha mostrado "su absoluto compromiso con la máxima calidad asistencial para los pacientes del Hospital de Torrejón de Ardoz".

Posible rescisión de contrato

Matute ya ha adelantado por la mañana, durante un desayuno socio-sanitario organizado por Europa Press, que la Comunidad actuará con "contundencia" si se detecta alguna irregularidad, pero también "de forma ecuánime y coherente", sin cerrar la puerta a una posible rescisión del contrato. "Esto es un 'trending topic' para tapar la corrupción, las saunas, las sobrinas, los puteros, los sobones, las catedráticas sin estudios y todo eso que se está intentando diluir en un Gobierno", ha apuntado Matute.

También la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, se ha mostrado contundente en este sentido, remarcando durante el fin de semana que, de momento, no hay "motivos ni pruebas" de mala praxis pero advirtiendo que actuará "sin paliativos" en caso de que se demuestre lo contrario. También ha censurado que se utilice como "una causa política" y "dé igual" lo que digan funcionarios o pacientes, asegurando que se quiere alargar "todo lo sea" el asunto con fines políticos en una "campaña mezquina".

En este sentido, el PSOE de Madrid ha interpuesto este martes una denuncia ante la Fiscalía de Madrid por presuntas "irregularidades" que podrían constituir indicios de "delitos de prevaricación administrativa, corrupción en los negocios y delitos contra la salud pública, o denegación de prestaciones públicas por razones de discriminación".

Por su lado, la diputada de Más Madrid en el Congreso, Tesh Sidi, ha asegurado que su formación reclamará a la Fiscalía que investigue un presunto delito de lesiones a pacientes en la gestión del hospital. La ministra de Sanidad, Mónica García, ha anunciado también que la alta inspección del Ministerio de Sanidad ha remitido una solicitud oficial a la Comunidad de Madrid requiriendo información detallada sobre la gestión del Hospital Torrejón, además de toda la información sobre los hospitales gestionados por Quirón Salud.