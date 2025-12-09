Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Francisco Pérez-Flecha, cirujano, sobre la asimetría facial: "No se soluciona con rellenos"

La mayoría de casos se presentan de forma leve y sin patología, aunque puede afectar más allá de la estética

Javier Fidalgo

Javier Fidalgo

La mayoría de personas desconoce que ninguno de los dos lados del rostro son completamente simétricos. No obstante, hay ocasiones en la que asimetría resulta más visible que otras.

Además de impactar en la armonía facial del paciente, puede resultar un problema de salud. En este contexto, la asimetría facial se refiere a una descompensación entre los lados de la cara, manifestándose como una falta de armonía.

Asimetría más allá de lo estético

Aunque la mayoría de casos se presentan de forma leve y sin patología, puede afectar más allá de la estética. Según el doctor Francisco Pérez-Flecha, cirujano maxilofacial, "un lado de la mandíbula crece más que el otro".

A través de una publicación en su cuenta de TikTok, el médico explica que "esto va a implicar la forma que tienes de encajar los dientes, además de posibles molestias o dolores en la zona de articulación".

El médico apunta que este problema "no se soluciona con rellenos". Pérez-Flecha advierte que el paciente "puede camuflarlo, pero no estamos cambiando la posición de los huesos".

El cirujano maxilofacial señala que la asimetría facial se puede resolver con una cirugía ortognática: "Es una operación dedicada a reposicionar los huesos para conseguir un equilibrio y, sobre todo, una buena salud de las articulaciones".

Pérez-Flecha destaca que esta intervención tiene una función más allá de la estética: "Tienes la funcionalidad de la masticación, que afecta mucho a la respiración por la noche. Puede deberse a una mala posición del hueso mandibular".

El Instituto Maxilofacial de Barcelona apunta en su portal en línea que la asimetría facial puede aparecer por tres causas distintas: Genéticas, de crecimiento y adquiridas.

