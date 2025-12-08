Salud
Richard Restak, neurólogo, recomienda dejar de consumir alcohol a esta edad: "No es bueno para las células nerviosas"
Un nuevo compuesto experimental demuestra su eficacia en ratones como tratamiento para el alcoholismo
Lola Gutiérrez
El consumo de alcohol es una práctica tan dañina como extendida entre la población. La variedad en su oferta, tanto en sabores como en gradaciones, desde las más ínfimas hasta las más altas, hacen de esta sustancia un producto que ya sea en forma de cerveza, vino u otra bebida termina en nuestra cesta de la compra o sobre la mesa del bar o restaurante en el que nos encontremos.
Con todo, llega una edad a la que algunos expertos recomiendan encarecidamente abandonar por completo el consumo de alcohol. Y no un experto cualquiera. Se trata del estadounidense Richard Restak, reputado neurólogo que a sus 83 años puede presumir de una extendida y exitosa carrera a sus espaldas, con más de una veintena de libros publicados.
En una entrevista con 'The Guardian', el especialista repasó algunos de los hábitos que cree que son fundamentales para el cuidado de la memoria y la prevención de enfermedades como el Alzhéimer y la demencia. En esta conversación se mencionó también el alcohol y sus implicaciones en el sistema nervioso y el deterioro cognitivo de los seres humanos.
Cuándo decir adiós al alcohol
En su libro 'The Complete Guide to Memory: The Science of Strengthening Your Mind' (en español 'Guía completa para la memoria: la ciencia de fortalecer tu mente'), el autor repasa algunos hábitos que pueden promover el cuidado de la salud tanto física como mental de las personas, y que él aplica personalmente a sus pacientes.
Entre los puntos mencionados, además de la siesta y la socialización, el especialista en neuropsiquiatría fija como edad límite –a más tardar– para abandonar por completo el consumo de alcohol los 70 años.
De hecho, la línea roja se encontraría incluso antes, alrededor de los 65 años, cuando –según su libro– el limitado número de neuronas pone en peligro la integridad del consumidor. "El alcohol es una neurotoxina muy débil; no es bueno para las células nerviosas", mencionó.
