Trucos de limpieza que debes conocer para mantener la higiene todo el día: de la ducha a la cama

El día de la mayoría de nosotros está lleno de rutinas, horarios repetidos, comportamientos casi siempre iguales a lo de ayer a la misma hora... Y la higiene para la salud debería tener claros comportamientos que acaben siendo casi automatismos en nuestra vida.

Son cosas que a lo mejor ni nos hemos planteado y que en estas líneas, con la ayuda de un equipo de expertos, convertiremos en una especie de "trucos" para recordar e incorporar a nuestro día a día.

De la mañana a la noche, o de la ducha a la cama. Una jornada completa de cuidado personal, limpieza, higiene... en definitiva, salud.

Empezar el día con una ducha o un lavado, con agua fría o templada, es imprescindible / Karolina Grabowska

7:00 a.m.

El aseo de la mañana

Cada día nos levantamos de una cama en la que hemos eliminado secreciones por las glándulas sudoríparas y sebáceas, hemos desprendido células muertas de nuestra piel y algún que otro pelo nos ha abandonado.

Todo nuestro organismo ha estado en reposo, incluida nuestra piel, la mejor aliada que tenemos para protegernos de todos los agentes nocivos externos.

Por eso, aunque algunos expertos recomiendan un "lavado por parroquias" matinal (la ducha mejor de noche, dicen), la gran mayoría de las personas comenzamos el día con una ducha corta, pero efectiva para poner en marcha nuestra piel.

Es importante que no pongamos el agua demasiado caliente, para no secar a la piel. Y que nos demos un suave masaje que ponga en funcionamiento todos los capilares superficiales de la piel, activándola, y arrastrando las secreciones nocturnas generadas.

Si además frotamos con jabón incrementamos el resultado y añadimos la retirada de los restos sebáceos.

Después es muy importante secarse muy bien con una toalla limpia no compartida. Porque es una muy buena fórmula para evitar contagios innecesarios.

Luego es más que recomendable colgarla para que se seque, ya que la humedad favorece la aparición de microbios.

Y solo con esta breve operación del lavado matinal ya tenemos:

Los capilares abiertos para alimentar la piel y mantener una temperatura óptima.

para alimentar la piel y mantener una temperatura óptima. Los c onductos de drenaje de las glándulas, libres para una buena transpiración.

de las glándulas, para una buena transpiración. Olor corporal agradable , que nunca está de más.

, que nunca está de más. Y la piel preparada para defendernos.

Pero nos ha faltado un paso de primera hora: hacer pis. Es importante porque en el final de la uretra existe una flora microbiana que aprovechando la ausencia del paso de la orina crece abundantemente.

También debemos ventilar el dormitorio diez minutos. Después, un buen desayuno y un meticuloso cepillado de dientes son el mejor ‘pasaporte’ para la calle.

Y lavarnos los dientes, por supuesto

En cuanto salimos de casa entramos en contacto con pomos de puertas, manillas de coche, asideros transporte público... / Ono Kosuki

08:15 a.m.

Salida a la calle

Lo normal es que con bastante celeridad, una vez que estamos limpios, corramos a la calle, porque casi nunca nos sobra un minuto.

Y desde ese momento vamos a tocar con las manos picaportes de puertas, timbres, asideros de transporte público, dinero, periódicos, el móvil y múltiples objetos no limpios.

Así que nada más llegar al trabajo hay que lavarse las manos.

La cocina es uno de los sitiso de la casa donde más importante es la limpieza de verdad / August de Richelieu

14:00 p.m.

La cocina

Transcurrida la mañana laboral…

Si al volver a casa nos toca preparar la comida (si no, también), nada más entrar por la puerta deberemos lavarnos las manos y secarlas con un paño limpio.

Luego, es fundamental utilizar superficies de trabajo limpias. Sabiendo que la encimera de la cocina no es adecuada para dejar llaves, carpetas, bolsos, móviles, bolsas de la compra, dinero, periódicos… porque NO están limpios.

Además, es mejor no usar los utensilios de los alimentos sin cocinar (tablas, cuchillos…) para los alimentos ya cocinados, por si contienen algún patógeno.

Los alimentos frescos como las frutas y las verduras, aunque pasan controles sanitarios como el resto de los productos alimenticios, deben lavarse con agua y jabón, frotando. O todavía mejor, sumergirlos en agua con 2-3 gotas de lejía durante 10-15 minutos.

La comida tiene unas normas de salud que debemos seguir / Amina Filkins

14:45 p.m.

La comida

Ya preparada la comida, el servicio de mesa debe colocarse sobre superficies limpias. La servilleta no toca solo piel, sino la mucosa oral. Y si somos de los que llegamos a casa a mesa puesta o comemos en un lugar público, lo más importantes será lavarnos las manos antes, y después de la comida.

¿Cómo? Pues lo mejor son las soluciones desinfectantes a base de alcohol que podemos comprar en frasquitos pequeños y llevar en el bolsillo. Son mejor que el agua y el jabón, sobre todo porque no sabemos quién y cómo habrán tocado antes que nosotros los grifos o los picaportes del baño.

Además, aunque pueda sorprenderle, el líquido es más rápido, más eficaz y mejor tolerado por las manos que lavarlas con agua y jabón.

Una vez terminada la comida debemos volver a lavarnos las manos y los dientes para completas unas buenas prácticas de higiene.

Y nuestra vida continúa.

Vuelta al trabajo y después, si tenemos tiempo, hacemos un poquito de deporte, o vamos a tiendas, al parque… recorremos lugares llenos de organismos del “micromundo”.

Al volver del trabajo debemos activar todos los trucos de limpieza o medidas de higiene que hemos aprendido / RODNAE Productions

19:00 p.m.

La vuelta a casa

Nada más entrar nos quitamos los zapatos. Cuanto menos casa pisemos, mejor.

Luego, como nos habremos sentado en el metro, autobús, oficina… quitarse la ropa de la calle para no sentarse con ella en el sofá, la colcha o las sábanas. Es importante para prevenir la transmisión de microorganismos a los lugares más íntimos del hogar. Además de las manos debemos lavarnos la cara, que habitualmente nos tocamos más de 23 veces a la hora.

La higiene en el baño, como en la cocina. Casi todas las casas disponen de bidé y, sin embargo, no es práctica extendida utilizarlo después de las deposiciones y de las relaciones sexuales. Esto produce irritaciones por restos que permanecen durante horas, y en el sexo femenino, en el que la vagina y la uretra están abiertas y la mucosa vulvar expuesta, contaminaciones por microorganismo fecales.

Por cierto: el baño es el lugar apropiado para recortar las uñas de pies y manos. Allí quedan restos de piel, de secreciones corporales y suciedad de la calle. En ellas hay una vida sorprendente, por lo que es conveniente no repartirlas por otras estancias de la casa.

Y al final, para ir a la cama, otro lavado de manos.