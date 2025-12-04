Ketamina: qué es, cómo actúa y cuáles son los efectos y riesgos de esta droga que consumió el actor Matthew Perry

Científicamente, la ketamina es un anestésico disociativo inyectable de acción corta que puede tener efectos alucinógenos en determinadas dosis.

“Con propiedades psicodélicas, tiene la capacidad de distorsionar las percepciones de la vista y el oído, y hace que las personas que lo toman se sientan desapegados del dolor y de su entorno”.

Orígenes de la ketamina y primeros usos

Su origen conocido data de los años 60, cuando se comenzó a utilizar como anestésico en los campos de batalla. Y es legal desde 1970, para utilizar tanto en personas como en animales.

Además, se utiliza con frecuencia como anestésico para niños.

Uso psiquiátrico de la ketamina

De unos años a esta parte la ketamina, comenzó a utilizarse como medicamento para tratar:

La depresión.

El dolor crónico.

Las ideas suicidas.

Pero su uso para estas dolencias no está regulado, si bien en 2019 la FDA americana (Administración de Alimentos y Medicamentos) aprobó una versión de ketamina en aerosol nasal para tratar las depresiones resistentes a los tratamientos conocidos.

Y los especialistas aseguraron varias veces que, siempre que lo recete un médico y en el entorno necesario y con las dosis recomendadas, la ketamina no es un fármaco de riesgo.

Rumiación emocional: la principal causa de la ansiedad y la depresión. / FREEPIK

Riesgos y posibles efectos de la ketamina

La muerte del actor Matthew Perry volvió a encender las alarmas sobre este fármaco cada vez más extendido, y consumido en el mundo de la droga:

Inhalado en forma de polvo.

Por vía intranasal mediante aerosol.

Y, aunque la ketamina como fármaco está considerada un “medicamento seguro, que rara vez es letal”. La alarma actual se produce porque cada día está más extendido su uso fuera del ámbito médico.

Una cuestión preocupante porque, si bien es cierto que puede provocar una dependencia física moderada o baja, la dependencia psicológica puede ser muy alta.

Por lo que, en el caso de una sobredosis, puede causar:

Pérdida de conocimiento.

Una respiración extremadamente lenta, con los peligros que ello conlleva.

Concretamente, en el caso de Matthew Perry el informe del forense dice que lo hallado en su cuerpo “se trata de una cantidad extremadamente alta, comparable a una dosis anestésica”.

Advertencia de la FDA en el mes de octubre

A mediados del pasado mes de octubre, concretamente el día 11, la FDA (Administración de Alimentos y Medicamentos de los EE UU) publicó una advertencia sobre el uso de “versiones compuestas de ketamina”.

Hacía referencia a las nuevas versiones modificadas o adaptadas que se estaban utilizando sin supervisión médica.

Y alertaba sobre el “riesgo de reacciones psiquiátricas peligrosas y problemas de salud tales como:

El aumento de la presión arterial,

Depresión respiratoria,

Problemas del tracto urinario que pueden provocar incontinencia”.

Una advertencia con la que la agencia salía al paso del uso cada vez más extendido de este anestésico en aquellos que buscan terapias al margen de su médico, con el objetivo de superar problemas de depresión, ansiedad, trastorno de estrés postraumático y otros problemas de salud mental difíciles de tratar.

La ketamina puede encontrarse en forma de polvo, en aerosol o por inyección. / Wikimedia Commons

El uso médico de la ketamina o la compra por internet

La advertencia de la FDA buscaba fundamentalmente diferenciar dos usos que nada tienen que ver.

Por un lado, el uso médico de la ketamina, supervisada y utilizada en clínicas como terapia psiquiátrica. Y, por otro, el de aquellas personas que lo compran por internet y se lo administran en casa sin la intervención de un especialista.

Y avisaba de que:

“Con la excepción de esketamina, un aerosol nasal de ketamina aprobado a nivel federal para la depresión resistente al tratamiento, el uso psiquiátrico de ketamina no está aprobado ni regulado”.

Formas no autorizadas de ketamina

El uso no autorizado de ketamina no es ilegal en Estados Unidos. Y, quizás, es este vacío regulatorio lo que ha abierto la puerta a un abuso creciente.

Porque en la actualidad, la ketamina ha ganado gran popularidad como “Special K”, una droga de discoteca que generalmente se inhala.

Y más recientemente ha aparecido con gran éxito una terapia de ketamina inyectada dirigida, teóricamente, para pacientes con problemas psiquiátricos difíciles de tratar.

Además, en internet se pueden encontrar pastillas, tabletas o aerosoles nasales de ketamina de bajo costo después de una breve entrevista en video.

Pero los compuestos de ketamina, utilizados sin garantías y sin supervisión médica, son productos de riesgo nada recomendables, y que ni siquiera está demostrado que aporten efectos beneficiosos.

La ketamina ha ganado gran popularidad como “Special K”, una droga de discoteca que generalmente se inhala. / Freepik

La ketamina en España

España fue el primer país en aprobar un spray nasal basado en la ketamina, la Esketamina, pensada para pacientes que no responden a los tratamientos para la depresión y podrían encontrarse en riesgo de suicidio.

En lo que respecta a la ketamina, aún no está incluida en la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud (SNS). Pero eso no parece ser un impedimento para hacer uso de ella. De hecho, el 0,9% de la población española (cerca de 423.000 personas) la consume fuera del marco legal, de acuerdo con la Encuesta sobre Alcohol y otras Drogas de 2022.

Por ello, los expertos insisten (y lo avalan con el fallecimiento del famoso actor de la serie 'Friends') que esta droga no debe tomarse sin supervisión médica.