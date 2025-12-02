DKV reúne a 200 expertos para dar impulso a la salud del futuro

El Recinto Modernista de Sant Pau se ha convertido por un día en el epicentro de la innovación en salud en España. Ese ha sido el escenario de la quinta edición de Health4Good, un encuentro creado por DKV que se consolida como referente en salud digital, y que ha reunido a cerca de 200 profesionales del ámbito de la innovación, la salud, los seguros y el emprendimiento. El evento ha contado con la participación de directivos internacionales, expertos en inteligencia artificial, startups especializadas en prevención digital, responsables institucionales del ecosistema healthtech y profesionales sanitarios.

Health4Good 2025 ha puesto el foco en cómo la tecnología, la inteligencia artificial y las nuevas herramientas de diagnóstico digital pueden transformar el modelo sanitario hacia uno más preventivo, accesible y sostenible. En sus palabras inaugurales, Fernando Campos, CEO de DKV, destacó el compromiso de la compañía con “una salud digital más humana, personalizada y centrada en la prevención”.

La quinta edición de Health4Good reunió a más de 200 expertos / DKV

Innovación que salva vidas

Si hay un ámbito en el que la revolución tecnológica ha supuesto una auténtica revolución es el sanitario. La combinación entre digitalización y salud aporta importantes beneficios a miles de pacientes. Gracias a las herramientas tecnológicas, el acceso a pruebas y resultados es más rápido, y se potencian políticas de prevención y autocuidado mediante aplicaciones, wearables y dispositivos de monitorización que permiten realizar un seguimiento de numerosas variables, fomentar hábitos de vida saludables e incluso generar alertas personalizadas.

Tras años de inversión y de compromiso, DKV ha desarrollado un ecosistema tecnológico sólido basado en tecnología propia, historia clínica electrónica, herramientas de telemedicina, monitorización remota… que tiene un impacto directo en la calidad de vida de sus clientes. De hecho, casi la mitad de ellos ya utiliza los servicios digitales de la compañía. Pero más allá de los desarrollos tecnológicos propios, la innovación abierta es una pieza estratégica para DKV, que ya ha identificado más de 630 soluciones de salud digital. En este sentido, Fernando Campos subrayaba la apuesta de DKV por combinar capacidades tecnológicas propias con alianzas estratégicas -con startups, universidades y profesionales del sector- para acelerar la innovación y el desarrollo de soluciones aplicadas al bienestar de las personas.

Fernando Campos, CEO de DKV / DKV

CardioSignal, ganador del Desafío DKV 2025

Muchas de esas soluciones innovadoras van dirigidas a la detección precoz, un factor crucial que marca la diferencia en el pronóstico de determinadas patologías. No solo mejora los resultados médicos: también cambia vidas. Cuando una enfermedad se identifica en sus primeras fases, suele ser más fácil de tratar, menos agresiva y con mayores probabilidades de recuperación. Es el caso, por ejemplo de la fibrilación auricular, el trastorno del ritmo cardíaco más común. Se trata de una enfermedad que afecta a millones de personas en todo el mundo y que puede presentarse sin síntomas. Si no se trata, puede tener consecuencias tan graves como una insuficiencia cardíaca o un ictus y, sin embargo, con un control regular, puede detectarse y abordarse a tiempo. Así de importante es el diagnóstico precoz y por eso, la última edición del programa de innovación abierta Desafío DKV ha estado enfocado en impulsar soluciones digitales para la identificación digital temprana precoz de enfermedades. La convocatoria ha despertado un amplio interés internacional y ha recibido 79 propuestas procedentes de más de diez países, lo que ha hecho posible contar con startups finalistas de altísimo nivel tecnológico y con impacto clínico demostrado.

El proyecto ganador del Desafío DKV 2025, anunciado durante el evento, ha sido CardioSignal, una app certificada como producto sanitario que detecta fibrilación auricular colocando el smartphone sobre el pecho durante solo un minuto. Esta aplicación se incorporará como servicio adicional en uno de los seguros de DKV. Además, recibirá un premio económico de 10.000 euros, acceso al Health Revolution Congress y a 4YFN 2026 a través de Barcelona Health Hub, y entrará a formar parte del programa scale-up de Ergo Group.

Además de los premiados y finalistas, en el evento Health4Good han participado ponentes de ámbito internacional como Mark Klein (CDO Ergo Group), Lucien Engelen (CEO Transform Health), o Laurence Pearce (CEO Lifelight), además de Fernando Campos (CEO DKV), entre otros profesionales de renombre.

Elena Torrente (DKV) y Laurence Pearce (Lifelight) / DKV

Uno de los momentos destacados ha sido la entrevista entre Elena Torrente, directora de Estrategia, Innovación y Salud Digital de DKV, y Laurence Pearce, CEO de Lifelight, solución digital de prevención cardiovascular certificada como clase IIa por la Regulación de Productos Sanitarios de la UE, y que DKV incorporará a partir de 2026. Lifelight es una herramienta de cribado digital de presión arterial y pulso, de una forma tan fácil como hacerse un selfie. Una vez realizada la medición, y según la presión arterial obtenida, se derivará a los pacientes a servicios de seguimiento del riesgo cardiovascular. Esta aplicación estará integrada en la app ‘Quiero cuidarme más’, que ya dispone de otras herramientas como el chat médico, la video consulta, o el coach de salud.