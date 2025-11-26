La gripe se convierte en epidemia: en esta zona de España vuelven las mascarillas

Los casos de gripe se han disparado en los últimos días en diferentes zonas de España. El Sistema de Información para la Vigilancia de Infecciones en Catalunya (Sivic) ha informado de que este año la gripe se ha adelantado dos semanas respecto a los datos de 2024. Añade que, durante la semana del 17 al 23 de noviembre, se detectaron 49.424 casos de infecciones respiratorias graves en Catalunya.

A nivel nacional, la tasa de infecciones respiratorias agudas es de 479,3 casos/100.000 habitantes, según datos que continúa actualizando el Sistema de Vigilancia de Infección Respiratoria Aguda (Sivira), dependiente del Ministerio de Sanidad.

Una mujer estornuda sobre un pañuelo. / Archivo

Con este panorama, varias comunidades autónomas ya recomiendan el uso de mascarillas en los centros sanitarios.

Mascarillas en Aragón

El presidente de la comunidad de Aragón, Jorge Azcón, ha confirmado que a partir de este miércoles, día 26, se contempla la obligatoriedad de la mascarilla en hospitales y centros de salud.

La orden, que ya aparece en el Boletín Oficial de Aragón, da la opción a que los centros sanitarios obliguen a usar mascarilla a sus profesionales sanitarios.

La provincia de Zaragoza es la que se encuentra en una situación más alarmante. Acumula una incidencia de 76,1 casos cada 100.000 habitantes, y ya se considera una epidemia.

La situación en Huesca y Teruel es menos preocupante: actualmente, cuentan con 28,9 y 30,7 casos cada 100.000 habitantes, respectivamente.

Gripe en otras CCAA

En la Comunidad de Madrid, la incidencia es de 42,42 casos por 100.000 habitantes y supera también el umbral epidémico.

La comunidad de Castilla y León ha comenzado a habilitar puntos de vacunación sin cita previa los fines de semana. Con esta medida, pretenden evitar llegar a los umbrales epidémicos que se están viendo en otras zonas de España.

La situación también preocupa en Galicia, donde la incidencia ha llegado a los 51,4 casos por cada 100.000 habitantes.