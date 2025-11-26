Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Salud

La gripe se convierte en epidemia: en esta zona de España vuelven las mascarillas

La situación en algunas comunidades autónomas es preocupante y se comienzan a habilitar puntos de vacunación sin cita previa

Los médicos alertan de un comportamiento "atípico" de la gripe: la epidemia lleva un adelanto de un mes

¿Cómo diferenciar los síntomas de la gripe y el covid?

Una sanitaria con una mascarilla.

Una sanitaria con una mascarilla. / Europa Press

Cristina Sebastián

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Los casos de gripe se han disparado en los últimos días en diferentes zonas de España. El Sistema de Información para la Vigilancia de Infecciones en Catalunya (Sivic) ha informado de que este año la gripe se ha adelantado dos semanas respecto a los datos de 2024. Añade que, durante la semana del 17 al 23 de noviembre, se detectaron 49.424 casos de infecciones respiratorias graves en Catalunya.

A nivel nacional, la tasa de infecciones respiratorias agudas es de 479,3 casos/100.000 habitantes, según datos que continúa actualizando el Sistema de Vigilancia de Infección Respiratoria Aguda (Sivira), dependiente del Ministerio de Sanidad.

Una mujer estornuda sobre un pañuelo.

Una mujer estornuda sobre un pañuelo. / Archivo

Con este panorama, varias comunidades autónomas ya recomiendan el uso de mascarillas en los centros sanitarios.

Mascarillas en Aragón

El presidente de la comunidad de Aragón, Jorge Azcón, ha confirmado que a partir de este miércoles, día 26, se contempla la obligatoriedad de la mascarilla en hospitales y centros de salud. 

La orden, que ya aparece en el Boletín Oficial de Aragón, da la opción a que los centros sanitarios obliguen a usar mascarilla a sus profesionales sanitarios.

La provincia de Zaragoza es la que se encuentra en una situación más alarmante. Acumula una incidencia de 76,1 casos cada 100.000 habitantes, y ya se considera una epidemia.

La situación en Huesca y Teruel es menos preocupante: actualmente, cuentan con 28,9 y 30,7 casos cada 100.000 habitantes, respectivamente.

Gripe en otras CCAA

En la Comunidad de Madrid, la incidencia es de 42,42 casos por 100.000 habitantes y supera también el umbral epidémico.

La comunidad de Castilla y León ha comenzado a habilitar puntos de vacunación sin cita previa los fines de semana. Con esta medida, pretenden evitar llegar a los umbrales epidémicos que se están viendo en otras zonas de España.

La situación también preocupa en Galicia, donde la incidencia ha llegado a los 51,4 casos por cada 100.000 habitantes.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Ábalos denuncia a Atresmedia y alerta a la DGT por un presunto estacionamiento ilegal
  2. El Gobierno ofrece subir el salario de los funcionarios un 2,5% este año y abonarlo en una 'super paga' de Navidad
  3. Diego Fernández, ingeniero químico, desmonta mitos sobre la limpieza de la lavadora: 'El bicarbonato y el vinagre no sirven
  4. Un piso 'colmena' donde viven los trabajadores del Camp Nou, desde dentro: 'Se creen que somos sus esclavos
  5. Catalunya se prepara para un invierno con temperaturas altas y lluvias en el litoral
  6. El aviso del arquitecto Jordi Martí: “Si no se actúa ahora, los edificios con más de 50 años serán un lastre para las familias”
  7. Antonio Resines, ingresado en la UCI tras sus últimos problemas de salud
  8. Este será el futuro de las pensiones en 2045 y 2070 según el economista Manuel Álvarez: 'Entra la generación del 'baby boom' y el enfoque a 20 años es insuficiente

La gripe se convierte en epidemia: en esta zona de España vuelven las mascarillas

La gripe se convierte en epidemia: en esta zona de España vuelven las mascarillas

Vicent Marí: "El intrusismo generado por los pisos de las plataformas es un problema"

El juez del caso Leire Díez cita a Antonio Hernando y a Santos Cerdán como testigos el 2 de febrero

El juez del caso Leire Díez cita a Antonio Hernando y a Santos Cerdán como testigos el 2 de febrero

¿Está mi baliza v16 homologada y cumple con los requisitos de la DGT? Las claves del nuevo dispositivo obligatorio y cómo saber si tiene sistema de geolocalización

¿Está mi baliza v16 homologada y cumple con los requisitos de la DGT? Las claves del nuevo dispositivo obligatorio y cómo saber si tiene sistema de geolocalización

El Consejo del Poder Judicial declara la idoneidad de Peramato para asumir la Fiscalía General del Estado

El Consejo del Poder Judicial declara la idoneidad de Peramato para asumir la Fiscalía General del Estado

Los pescadores de Tarragona ven "insuficiente" la ampliación de días: "Pescar cinco meses no te permite vivir todo el año"

Los pescadores de Tarragona ven "insuficiente" la ampliación de días: "Pescar cinco meses no te permite vivir todo el año"

Primeras imágenes de Antonio Resines tras salir de la UCI

Robert Sánchez sentencia al Barça: "Todos son muy buenos hasta que llegan a la Premier League"

Robert Sánchez sentencia al Barça: "Todos son muy buenos hasta que llegan a la Premier League"