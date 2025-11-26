Las farmacias refuerzan su papel como refugio para las víctimas de la violencia de género con un nuevo protocolo

Los ministerios de Sanidad e Igualdad y el Consejo General de Colegios Farmacéuticos han presentado este miércoles el nuevo 'Protocolo de Actuación de la Farmacia Comunitaria frente a la Violencia de Género', que actualiza el de 2021 e incluye formación obligatoria y anual para que los profesionales sepan cómo actuar ante casos de violencia de género.

"Es una lacra social que no solamente destruye vidas, sino que también es un grave problema de salud pública. Ante ello, la farmacia, los farmacéuticos, toda la red española, siempre ha estado con su firme compromiso" de ayudar a las víctimas, ha señalado el presidente del Consejo, Jesús Aguilar, en un acto organizado en una farmacia madrileña, en representación de las 14.000 farmacias que ya operan como Puntos Violeta en España.

Aguilar ha detallado que el objetivo del protocolo es ayudar a prevenir, detectar y apoyar mejor a las víctimas, teniendo en cuenta que la farmacia es un espacio "abierto", "seguro" y "cercano" al que las mujeres pueden acudir. Para ello, el documento refuerza "tres pilares", centrados en sensibilizar, informar y colaborar, "para seguir salvando vidas".

Detección precoz

El protocolo ofrece orientación para que los farmacéuticos puedan detectar precozmente situaciones de violencia y derivar a recursos especializados. En este sentido, contempla una serie de casuísticas con las que los profesionales se pueden encontrar y cómo actuar en cada uno, haciendo énfasis en mujeres que no quieren ser derivadas, víctimas que conviven con el agresor, casos con menores, mujeres víctimas de violencia sexual o avisos por parte de terceras personas.

En caso de que la mujer no quiera ser derivada a un recurso especializado, la guía contempla la activación del 'Protocolo Cero', que permite a los farmacéuticos avisar de forma anónima a la Policía o a la Guardia Civil.

Guía de recursos

Junto a esto, el documento actualiza la guía de recursos a la que se puede recurrir, incluyendo los teléfonos 112, 091, 062, ATENPRO (servicio telefónico de atención y protección para víctimas de la violencia contra las mujeres), los Centros de Atención Integral 24 horas de Violencia Sexual, la web de apoyo y prevención WRAP, el sistema VioGén y, como novedad, las más de 14.000 farmacias que ya son Puntos Violeta.

"La farmacia, como servicio sanitario de proximidad, es y seguirá siendo un refugio y un freno contra la violencia. Una red capilar que protege y acompaña, que escucha y orienta y que salva vidas. No os olvidéis que todos los días entran en las farmacias españolas más de 2.300.000 personas", ha subrayado Aguilar.

A su vez, la ministra de Sanidad, Mónica García, ha destacado el papel de las farmacias por su "proximidad" y la "confianza" que generan entre la población. "(Las farmacias) tienen que tener herramientas, y una de las herramientas es este protocolo, para detectar, para acompañar y para ayudar a todas las mujeres que estén sufriendo violencia de género", ha apuntado.

De este modo, García ha agradecido la "labor imprescindible" de las farmacias de barrio, de ciudad y, sobre todo, las rurales no solo en materia de salud, sino en materia social. "En muchos de los casos son los únicos puntos de apoyo que hay en una España que está vaciada", ha añadido.

La Cruz Verde

Por su parte, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha resaltado como "buena noticia" que ya haya 14.000 farmacias reconocidas como Puntos Violeta que empezarán a incorporar el nuevo protocolo y permitirán "tejer una red muy potente de apoyo a las víctimas y de denuncia", reiterando la especial importancia que tiene esto en entornos rurales.

"La Cruz Verde de las farmacias es también hoy, a partir de hoy, una Cruz Violeta. Y eso significa que a pie de calle las mujeres víctimas de violencias machistas van a encontrar refugio, van a encontrar un entorno seguro", ha afirmado.

A este respecto, ha indicado que el 22% de las denuncias que se producen por violencia machista se hacen a través de los entornos y, en este sentido, el protocolo dirigido a las farmacias refuerza este aspecto. "Estamos insistiendo en la importancia de los entornos, sobre todo porque nos dirigimos hacia una época del año especialmente dramática, donde se produce el 30% de la violencia hacia las mujeres y de los asesinatos machistas", ha agregado.