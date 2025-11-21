La psicóloga Nuria Roure explica el motivo de despertarse de madrugada: "No lo puedes elegir. Simplemente aparece"

Despertarse de golpe en mitad de la madrugada y no poder volver a conciliar el sueño es una de las experiencias más frustrantes para quienes padecen problemas de descanso.

Así lo afirma la psicóloga especializada en sueño Nuria Roure, que en una reciente publicación en Instagram ha explicado que muchas personas experimentan un despertar brusco acompañado de una activación mental intensa, como si la mente encendiera un interruptor imposible de apagar. Pensamientos rápidos, repaso de obligaciones del día o una inquietud inexplicable se adueñan del momento. "No lo puedes elegir. Simplemente aparece", señala.

La clave está en la tarde y en las horas previas a dormir

La experta remarca cuál suele ser la causa real de este fenómeno: que tu cuerpo llegue "a la noche con más tensión de la que puede gestionar".

La buena noticia es, sin embargo, que este tipo de despertares no definen la capacidad de dormir bien, sino que se trata de una reacción del sistema nervioso ante un exceso de activación emocional o física acumulada.

Por eso, recomienda no forzarse a dormir nuevamente, sino analizar cómo se llega al final del día para entender de dónde viene esa tensión.

Roure recuerda que "si te pasa, observa cómo terminas la tarde y cómo vas bajando el ritmo antes de acostarte” y añade: “Ahí es donde suelen aparecer las primeras pistas para entenderlo mejor”.