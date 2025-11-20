Virus Usutu: qué es, cómo se contagia y síntomas

La detección del primer caso del virus Usutu en un donante de sangre en Mallorca ha encendido las alertas y se ha convertido en el centro del debate sanitario.

Hasta el momento, solo habíamos escuchado hablar de este virus en aves y mosquitos. Por eso, la confirmación de su detección en humanos ha hecho saltar las alarmas entre la sociedad; más todavía por su relación con otros mosquitos que pueden contagiar el virus del Nilo Occidental, una enfermedad con síntomas similares a los de la gripe: dolor de cabeza, vómitos, fiebre, aparición de erupciones cutáneas o cansancio.

El hecho de que el virus ya esté presente en nuestro país, nos invita a responder algunas dudas relacionadas con él: qué es exactamente, cómo se transmite y cuáles son los síntomas.

¿Qué es el virus Usutu?

Según la Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI), el virus Usutu es un arbovirus principalmente transmitido por mosquitos del género Culex.

Los arbovirus son aquellos que se transmiten a través de picaduras de insectos. Estos insectos se alimentan de sangre de animales y humanos, por lo que pueden actuar como portadores de enfermedades.

Es evidente que el virus se transmite mediante la picadura del mosquito Culex, pero si esta enfermedad ya hace años que existe y anteriormente ya se había detectado en animales de nuestro país, ¿por qué surge ahora aquí el primer caso humano?

Así se transmite

Hasta donde sabemos, no existe evidencia científica de que el virus se pueda contagiar de forma directa entre personas: ni por el aire, ni por fluidos ni, tampoco, por contacto físico.

Lo que sí es una evidencia es la existencia del cambio climático, que favorece la proliferación del virus por el cambio ambiental producido.

Calor y aves migratorias

Las temperaturas están aumentando en nuestro país, y este hecho acelera el ciclo de vida de los mosquitos, ya que en entornos más cálidos tienen más facilidad para aumentar su población y transmitir más rápidamente el virus.

Este apunte podría explicar que Usutu haya sido detectado por primera vez en Mallorca y no en Molina de Aragón (Guadalajara), localidad famosa por su frío extremo.

Por otra parte, también ligada al cambio climático, su presencia suele estar relacionada con el movimiento de aves migratorias, que habitualmente son transmisoras.

Posibles riesgos para la salud

El virus Usutu se incuba durante 2 y 14 días. No siempre se manifiesta y normalmente pasa desapercibido, pero en caso contrario, sus síntomas más frecuentes son la fiebre moderada -elevada en ocasiones-, dolor de cabeza intenso, erupciones cutáneas, dolores musculares y sensación de malestar general.

Aun así, los especialistas advierten de que los pacientes inmunodeprimidos -aquellos más vulnerables- pueden desarrollar síntomas más graves si reciben esta sangre contaminada.

En el peor de los casos, estaríamos hablando de encefalitis (inflamación del tejido cerebral) o meningoencefaltitis (inflamación que afecta al cerebro y a sus membranas protectores), hepatitis severa (inflamación que afecta al hígado y su funcionamiento) u otras alteraciones neurológicas.