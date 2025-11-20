Síntomas para descubrir a tiempo el tumor más mortífero y difícil de diagnosticar

En España, el cáncer de páncreas es el noveno tumor más frecuente en ambos sexos (aproximadamente un 3% de todos los tumores malignos). Aunque no es de los más frecuentes sí constituye una de las principales causas de muerte por cáncer con una supervivencia global muy baja.

La media de edad del diagnóstico es de 72 años, aunque el 25% de los diagnósticos son entre los 65 y los 74 años y otro 25% en menores de 65 años.

Según nos explica la doctora Raquel Molina, oncóloga del Hospital Príncipe de Asturias de Alcalá de Henares, "solo un 15-20% de los cánceres de páncreas se pueden operar al diagnóstico".

Otro problema que tenemos con este tumor es que el 80% de los pacientes operados van a recidivar en los dos primeros años tras la intervención, por lo que, hoy por hoy, el porcentaje de curación sigue siendo muy bajo. Se puede observar que la supervivencia a los cinco años del diagnóstico en este tipo de cáncer, según los últimos datos que se manejan (2013-2017), es mayor en las mujeres (12,1%) que en los hombres (10,3%).

Una nueva combinación farmacológica muestra eficacia en cáncer de páncreas / EFE

Sigue habiendo avances en el tratamiento de la enfermedad irresecable o metastásica, debido a sus características, "no ha habido buenos resultados con las nuevas terapias empleadas en otros tumores como puede ser la inmunoterapia o los anticuerpos monoclonales".

La especialista recalca que "su abordaje debe ser siempre en el contexto de un equipo interdisciplinar".

Además de la quimioterapia, "es fundamental un abordaje nutricional, psicológico y un tratamiento de los síntomas que van surgiendo ligados a esta enfermedad con apoyo de distintas especialidades como los Equipos de Soporte-Paliativos hospitalarios".

Genética y predisposición hereditaria: ¿cuáles son las causas?

En la mayoría de los casos se desconoce la causa de este tumor, pero la doctora Molina matiza que "hasta un 10% de los cánceres de páncreas se han asociado a determinados síndromes genéticos en los que hay susceptibilidad a presentar otros tumores también".

Generalmente, "hay que sospecharlo en pacientes jóvenes con cáncer de páncreas y remitirlos a una Unidad de Consejo Genético para estudio".

Cancer de pancreas: imágenes de células cancerosas formando un bulto en el tejido pancreático / Imagen: Scientific Animations Inc.

Cuáles son los síntomas del cáncer de páncreas

La mayoría de los síntomas son "inespecíficos" como:

dolor abdominal

digestiones pesadas

cansancio

pérdida de apetito

La coloración amarillenta de piel y mucosas, lo que se llama en términos médicos, ictericia, "es uno de los síntomas más alarmantes y se suele dar en los tumores localizados en cabeza de páncreas".

Además, muchos de estos síntomas aparecen cuando la enfermedad ya no está localizada. Los síntomas puedan ser comunes a otras enfermedades, hace que en muchos casos "se lleve a un retraso en el diagnóstico".

De hecho, muchos de los tumores de páncreas localizados se diagnostican de manera casual al realizar pruebas por otros motivos.

"El tipo de síntomas que produce que son muy comunes en otras patologías por lo que la tardanza en el diagnóstico hace que en un alto porcentaje se diagnostiquen en estadios localmente avanzados o con metástasis a distancia".

Imagen de un trasplante de páncreas en el Hospital Clínic / HOSPITAL CLÍNIC

Hábitos de vida asociados: tabaquismo, obesidad y dieta

Aunque no hay una causa clara, el cáncer de páncreas se ha asociado a distintos factores de riesgo como:

La oncóloga nos cuenta que "se considera que el 30% de los casos podría estar asociado al tabaquismo. Aun así, hay muchos factores que desconocemos. Sobre el tabaquismo si podemos incidir y fomentar las campañas de prevención en este sentido".

¿Se debería implantar un programo de cribado como si hay para el cáncer de colon?

La doctora subraya que "no es un tumor en el que podamos pensar en un programa de cribado teniendo en cuenta que para el diagnóstico se precisa pruebas radiológicas tipo tomografías computarizadas (con alto índice de radiación)".

"Únicamente estaría indicado un despistaje en pacientes con síndromes genéticos asociados, lo que, como ya he comentado, suponen un 10% de los casos".