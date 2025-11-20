Jaume Sanahuja, médico de familia, sobre la prevención del suicidio en la vejez: “Muchas veces el paciente no expresará sus malestares”
Sanahuja cree que la labor de los médicos de atención primaria va más allá de la puramente médica
Jordi Morros
Médico de familia del equipo de atención primaria de Plaça Catalunya de Manresa, Jaume Sanahuja intervino en las Jornades Interdisciplinàries de Salut Mental de la Catalunya central que se celebraron recientemente en Manresa. Participaron más de 500 profesionales que, por su trabajo, tratan con situaciones de riesgo de suicidio. Él asistió para hablar de la prevención del suicidio en la vejez. Un 22% de las personas que se quitaron la vida en el Estado español en 2023 —4.000 en total— tenían más de 70 años.
Si un abuelo participa en una coral, estará más protegido que si se queda en casa, afirmó. Según Sanahuja, "si tenemos que tener una cosa en la cabeza es estar cerca de la gente mayor, y no solo desde el ámbito sanitario, sino desde la calle misma. No somos personas individuales que vivimos aisladas". La red social, explica, protege y hace que, en este caso, la gente mayor no solo esté más activa, sino también más protegida, porque su entorno podrá observar posibles alteraciones que puedan hacer pensar en un desenlace fatal.
Afirma que "muchas veces el paciente no expresará sus malestares, pero si algo caracteriza la atención primaria es que puede ir más allá del modelo puramente biomédico para tratar una patología, que es la imagen que todos tenemos", y que puede tener en cuenta, también, aspectos sociales e incluso espirituales. Un médico, defiende, debería intentar conocer el contexto social de su paciente. "Ahora mismo se está realizando formación, también dentro de los CAP, para intentar integrar esta mirada". En la historia clínica también se pueden detallar aspectos sociales.
- Paco Maqueda, obrero desde los 14 años y propietario de una empresa de reformas: 'Con 65 años empiezo a vivir otra vez
- Anatomía de un instante': el primoroso fracaso de Javier Cercas al intentar escribir una novela sobre el 23-F
- Protección Civil urge a los catalanes a tener un kit de emergencias en casa para sobrevivir 72 horas
- El médico de la 'casa de los horrores', a sus hijas: 'Dime quién te ha desvirgado, puta
- Los problemas de los profesores con alumnos y familias van al alza: solo el 4% de docentes están 'tranquilos' en clase
- OLA DE FRÍO POLAR | Última hora de la bajada de temperaturas y las nevadas en Catalunya y el resto de España
- La ciudad catalana candidata a ser la Capital europea de la Navidad en 2026: más decoración, iluminación y actividades
- España entra en la carrera mundial por el GaN, el compuesto que multiplica la potencia de armas y radares