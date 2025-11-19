¿El paracetamol perjudica la salud? El cardiólogo Aurelio Rojas pone fin a las dudas

En muchos casos se utiliza el paracetamol como una alternativa a antiinflamatorios como el ibuprofeno, ya que, en ocasiones, puede suponer un riesgo para la salud.

Sin embargo, el cardiólogo, Aurelio Rojas, conocido en redes sociales como docotrrojass, explica, en un vídeo publicado en su Instagram, que el paracetamol también puede ser perjudicial si no se toma correctamente.

Perjudicial para el hígado

“El hígado transforma el paracetamol en un metabolito muy tóxico, llamado Napqi”, comienza diciendo el cardiólogo.

Este metabolito normalmente se inactiva mediante el glutatión, un antioxidante que se encarga de proteger y desintoxicar el hígado.

Sin embargo, si tomamos una cantidad de paracetamol superior a la recetada, el glutatión se puede saturar y, por lo tanto, aumenta el riesgo de toxicidad.

Dosis recomendada

“La dosis segura de paracetamol en adultos es de cuatro gramos al día”, asegura el doctor Rojas.

El cardiólogo advierte, además, de que existen antigripales que ya contienen este fármaco y pueden contribuir a aumentar la dosis diaria permitida sin que nos demos cuenta.

Advertencias del cardiólogo

Rojas advierte de que las personas que padecen de hígado graso, o de alguna otra enfermedad relacionada con este órgano, deben tomar una dosis máxima de dos gramos diarios. También recomienda que se tome solo en casos puntuales, y no diariamente.

Por último, el cardiólogo recuerda que no se deben tomar bebidas alcohólicas mientras se esté en un tratamiento que incluya paracetamol y, en caso de cualquier duda, se debe consultar con un profesional y no recurrir a la automedicación.