El ibuprofeno podría afectar directamente al corazón, según el cardiólogo Aurelio Rojas: "Existen alternativas más seguras"

Es habitual que, cuando nos duele algo, en lo primero que pensemos sea en tomarnos un analgésico para aliviar el dolor. Sin embargo, los expertos advierten que hay medicamentos que pueden afectar a órganos vitales como el corazón.

El cardiólogo Aurelio Rojas, conocido en redes sociales como doctorrojass, ha publicado un vídeo en Instagram donde explica cómo uno de ellos -el ibuprofeno- puede afectar al corazón y qué alternativas podemos usar en su lugar.

Efectos del ibuprofeno en el corazón

“El ibuprofeno es uno de los fármacos más utilizados, pero desde el punto de vista del corazón es de los peores”, comienza diciendo el cardiólogo.

Rojas explica que “el ibuprofeno aumenta el riesgo de infarto y trombosis”. Además, añade que este fármaco también puede aumentar la presión arterial, retener líquidos y empeorar la función del riñón.

“El ibuprofeno bloquea la COX-2, una vía que protege las arterias. Esto provoca menos prostaciclinas, unas moléculas que se encargan de dilatar los vasos sanguíneos, y más vasoconstricción, es decir, un mayor estrechamiento de los vasos sanguíneos.

Alternativas más seguras

El doctor Rojas recomienda que, si se sufre de hipertensión, insuficiencia cardiaca o alguna enfermedad coronaria, se extremen las precauciones y se evite el paracetamol. “Existen alternativas más seguras que el ibuprofeno”, explica, y pone de ejemplo el caso del paracetamol o el naproxeno.

En todo caso, el paracetamol tarda más en hacer efecto pero tiene menos efectos secundarios que el ibuprofeno. Y el naproxeno también actúa más lento que el ibuprofeno pero tiene un efecto más prolongado.