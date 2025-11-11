La asociación Amama se levanta de la mesa y rechaza firmar un "acuerdo de confidencialidad" con la Junta de Andalucía

Amama vuelve a poner distancia con la Junta de Andalucía. Este lunes la Consejería de Sanidad convocaba a miembros de su cartera, profesionales del Servicio Andaluz de Salud, facultativos y asociaciones para celebrar la segunda Comisión de Participación y Seguimiento del Plan de Acción del Cribado de Cáncer de Mama. El objetivo del encuentro fue avanzar en los planes de choque, proponer medidas y hacer un balance y seguimiento de las acciones que se han puesto en marcha.

Tal como ha podido saber El Correo de Andalucía, en palabras de la entidad que representa a las mujeres con cáncer de mama en Sevilla, Ángela Claverol, ha sido un encuentro "terrorífico" que ha llevado a la presidenta de la asociación a levantarse e irse de la sala casi al término de la reunión.

Cabe recordar que esta es el segundo encuentro y que Amama, la asociación que dio a conocer los retrasos en el programa de cribados, no acudió a la primera reunión que convocó Sanz como consejero de Sanidad, tras el cese de Rocío Hernández con la que Claverol, junto a otras asociadas, sí se reunió cuando estalló esta crisis. Según fuentes de la Consejería, en aquella ocasión "se le invitó como a todas, pero rechazaron por email acudir. Para entonces, los puentes de diálogo entre Amama y la Junta estaban completamente rotos. Fue después de la convocatoria de protesta a las puertas de San Telmo, donde se movilizaron miles de personas, que se cerró una cita entre el consejero de Sanidad y las representantes de Amama. Aquel encuentro fue calificado de "fructífero" por parte de Antonio Sanz, se acordó entonces que Amama fuera incluida en la comisión de seguimiento.

Sobre el balance del encuentro, Claverol lo resume como un encuentro donde la Consejería cuenta todos sus planes de choque y acción pero, para Amama, "todavía no han hecho nada". "Yo no pinto nada allí, puesto que eso no era para aportar", protesta.

Cuando le llegó el turno de la palabra a la presidenta de la asociación preguntó al consejero "por qué había sido vetada del Parlamento". "Lo hice para que se retractara", apunta. Claverol se refiere a la sesión que tendrá lugar este miércoles en el antiguo Hospital de las Cinco Llagas sobre los presupuestos generales de 2026.

Según fuentes de la Consejería de Sanidad, ese veto "no tiene nada que ver" con su perfil ni su cometido. "También otros representantes de asociaciones le explicaron [a Claverol] que eso [la reunión de presupuestos] no tiene nada que ver con el objeto de la Mesa de trabajo de este lunes", sostienen.

Claverol muestra indignación y frustración con dicho encuentro una semana después de su reunión con el consejero de Sanidad, Antonio Sanz. Lo que pareció un acercamiento de posiciones ha vuelto a romperse tras un encuentro que, según la presidenta, "ha ido muy mal".

"Después de explicarnos durante una hora las malas bondades de todo lo que estaban haciendo y todo lo que tenían en estudio y todo lo que querían hacer, porque al final no hemos concretado que hayan hecho nada, no hemos conseguido saber si ya estaban en vigor todos esos planes y cosas que quieren hacer", explica Claverol.

Un acuerdo de confidencialidad

Desde la Consejería de Sanidad destacan que "todos los presentes recibieron el acta de la primera reunión y el orden del día de la reunión de ayer". Sin embargo, Claverol también recibió un email con información sobre lo que se había hablado en la sesión del Grupo de trabajo participado del proceso asistencial integrado del cáncer de mama de 2011. Según la Junta, como se está actualizando ese documento "todos los borradores tienen que ser confidenciales porque son documentos de trabajo".

En su intervención durante la comisión de seguimiento, la presidenta de Amama preguntó el motivo de la confidencialidad en la reunión. "Me dijeron que para mandarme lo que se había hecho en la otra mesa de cribado me enviaban un acuerdo de confidencialidad que tenía que firmar", explica. Sin embargo, para su sorpresa, asegura que se dio cuenta que el resto de asociaciones "no tenían que firmar ninguno". "Me he sentido terriblemente agredida, porque eso para mí es violencia institucional".

La Junta de Andalucía asegura que el propio consejero le garantizó en la reunión que "todo lo que se hablara en la mesa era transparente" y que para intentar convencerla le aseguró que ellos mismos iban a hacer nota de prensa.

Claverol defiende que el acuerdo de confidencialidad solo se le ha enviado a ella. Sin embargo, desde la Consejería puntualizan que "lo de la confidencialidad lo tienen todas las organizaciones que forman ese grupo de trabajo.

La representante de Amama decidió dejar su sitio en la reunión. "Yo no pinto nada allí, eso no es para aportar", manifiesta. "Me quieren calladita, que no pueda contar nada y en el Parlamento tampoco puedo hablar, pues la verdad es que me ha sentado fatal. Con lo cual le he dicho que yo calladita y sumisa no he sido nunca en mi vida y me he levantado y me he ido porque no lo veo justo que haya sido a mí, a Amama, a quien le hayan mandado ese acuerdo de confidencialidad y que me veten en el Parlamento".