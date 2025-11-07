¿Se puede predecir la diabetes con años de antelación y solo con un análisis de sangre?

Un estudio colaborativo de varios centros españoles, en el que participan investigadores e investigadoras del CIBER de Epidemiología y Salud Pública en la Universidad Autónoma de Madrid, ha confirmado que algunos biomarcadores podrían predecir con un análisis de sangre, y con años de antelación, la aparición de diabetes asociada a estilos de vida no saludables.

Se sabe que en la aparición de la diabetes mellitus tipo 2 juegan un papel clave factores de riesgo no modificables, como la edad o la genética.

Pero hay otros aspectos de nuestra vida que, si se cambian, pueden reducir las probabilidades de que la diabetes aparezca. Hablamos de los factores ambientales o el estilo de vida.

Pues bien, estos biomarcadores detectables mucho antes de que surja la enfermedad, y obtenidos a partir de un análisis de sangre, permitirían identificar a aquellas personas que podrían beneficiarse de un tratamiento intensivo del estilo de vida para prevenir la diabetes.

La diabetes, una enfermedad silenciosa

La diabetes mellitus tipo 2 es una enfermedad crónica que afecta a millones de personas en todo el mundo. Y si no se detecta y se trata correctamente, su evolución puede derivar en:

Ceguera.

Daño en los riñones.

Alteraciones en la sensibilidad de manos y pies.

Incluso amputación de extremidades, siendo una de las principales causas de muerte prematura.

La diabetes es una enfermedad silenciosa: cuando se perciben sus síntomas —sed excesiva, cansancio, orinar frecuentemente— la enfermedad puede llevar años desarrollándose.

Como señala Mario Delgado-Velandia, investigador predoctoral de Epidemiología y Salud Pública en la Universidad Autónoma de Madrid y CIBERESP, primer autor de este artículo:

«Sabemos que la diabetes es una enfermedad relacionada con el estilo de vida y que tiene además un componente hereditario»

La dieta, la actividad física, el índice de masa corporal (IMC), el tabaquismo y el consumo de alcohol se han asociado con un mayor riesgo de sufrir la enfermedad.

Sin embargo, queda mucho por avanzar en la comprensión de las vías biológicas que pueden estar influenciadas por los estilos de vida en relación al desarrollo de diabetes.

En este camino, la metabolómica (la determinación de moléculas intermediarias y subproductos del metabolismo) abre una oportunidad única para comprender estos mecanismos, como primer paso para diseñar estrategias para la prevención de la diabetes tipo 2 con intervenciones centradas en el estilo de vida.

Analizar la sangre para predecir la diabetes

Con este objetivo, la investigación que ahora publica la revista International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity se centró en evaluar la asociación entre la adherencia a un estilo de vida saludable con los perfiles metabólicos y la incidencia de diabetes tipo 2.

Para ello, se analizaron los datos de 1.016 pacientes participantes en el Estudio Hortega (una cohorte representativa de la población de Valladolid con un seguimiento de 14 años).

Los investigadores observaron que cambios metabólicos tempranos relacionados con cinco estilos de vida:

Dieta

Actividad física

Sumar

Consumo de alcohol

Índice de masa corporal

Podrían conducir a la diabetes tipo 2.

"Los resultados sugieren que cuanto más saludable es el estilo de vida menor es el riesgo de diabetes y, lo más importante, que esta relación se explica sustancialmente por los metabolitos asociados al estilo de vida años antes del diagnóstico de diabetes".

Como expone María Téllez-Plaza, científica titular del Centro Nacional de Epidemiología del Instituto de Salud Carlos III.

"En el cuerpo humano se producen miles de reacciones químicas a cada momento. En ellas intervienen pequeñas moléculas (metabolitos), organizadas en cadenas (vías metabólicas)".

"Nuestros resultados indican que algunas de estas moléculas, como algunos lípidos, ácidos grasos, o los productos del metabolismo de las bacterias que tenemos en el sistema digestivo, explican hasta la mitad de los casos de diabetes que se evitan gracias al estilo de vida saludable".

Hacia la medicina personalizada

El manejo de la diabetes tipo 2 se realiza con cambios en el estilo de vida y con medicamentos hipoglicemiantes e insulina.

Sin embargo, tal y como enfatiza Mercedes Sotos-Prieto, epidemióloga de la Universidad Autónoma de Madrid, y del CIBERESP y profesora adjunta de la Escuela T. H. Chan de Salud Pública de la Universidad de Harvard:

"En la mayoría de los casos el tratamiento no es curativo, y si se diagnostica muy tarde el paciente debe tomar medicación de por vida",

Por esta razón, este trabajo que pretende predecir la diabetes mediante el análisis de determinados biomarcadores en sangre es de gran relevancia en el camino hacia la medicina personalizada de precisión.

"El estudio de los metabolitos permitiría identificar precozmente a los individuos que podrían beneficiarse de intervenciones intensivas y personalizadas sobre el estilo de vida para prevenir la diabetes tipo 2, mejorando su calidad de vida y evitando las graves complicaciones de esta enfermedad".

Estos resultados deben ser confirmados en otras poblaciones antes de incluirse en los protocolos de manejo y prevención de la diabetes tipo 2.

Sin embargo, «sugieren que la determinación de algunos metabolitos puede ayudar a prevenir esta enfermedad, que también es pandémica» puntualiza la doctora Téllez-Plaza.