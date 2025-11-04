¿Tiene controlado el colesterol? Así se pueden reducir los riesgos graves, pero muy pocos lo hacen

Sabemos que las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de muerte en España. Pero también sabemos cómo numerosos estudios han demostrado muchas de estas patologías se pueden prevenir.

Solo es necesario llevar una alimentación sana, realizar ejercicio físico diario y mantener un óptimo control de los factores de riesgo más relacionados con ellas, a saber:

Dejar de fumar

Controlar los niveles de tensión

Mantener a raya el colesterol

Pero, a pesar de ser conscientes de todo ello, hay muchos pacientes que saben que tienen el colesterol alto o que son hipertensos que no controlan estos niveles, con el peligro para su salud que esto supone.

El doctor José María Mostaza, responsable de la Unidad de Riesgo Vascular del servicio de Angiología y Cirugía Vascular de Olympia Quirónsalud, ha presentado datos de control de factores de riesgo en la población española procedentes de 2 grandes estudios donde, este especialista en medicina interna ha sido el coordinador nacional.

Muchos pacientes no son conscientes del peligro que supone la falta de control del colesterol. / Adobe Stock.

Solo 1 de cada 4 pacientes con colesterol alto lo mantiene controlado

Uno de ellos es el "Estudio Observacional Santorini" publicado en la revista The Lancet Regional Health Europe, que incluyó a más de 9.000 pacientes europeos, de ellos más de 900 españoles.

Pues bien, según este estudio, tan solo uno de cada cuatro pacientes con colesterol elevado alcanza los objetivos recomendados.

Según el doctor José María Mostaza:

"A pesar de que la mayoría de los pacientes reciben tratamiento con fármacos hipolipemiantes, tan solo un 27% de los participantes españoles alcanzó los objetivos recomendados por las guías europeas. Una situación que les pone en riesgo de desarrollar complicaciones vasculares”.

Datos muy parecidos arroja el estudio Snapshot, este realizado exclusivamente en España en pacientes con hipercolesterolemia e hipertensión arterial.

"A pesar de que el 95% de los participantes recibía tratamiento para bajar el colesterol y hasta el 96% recibía tratamiento para tratar la hipertensión arterial, tan solo un 24% tenía el colesterol adecuadamente controlado, un 30% tenía un buen control de la presión arterial y un escaso 8% tenía bien controlado tanto el colesterol como la tensión”, señala el doctor.

Los datos son muy recientes y apenas se han modificado en los últimos años. “Aunque la variedad de opciones terapéuticas que disponemos va en aumento, mantenemos cifras muy pobres de control”, reconoce el doctor Mostaza.

Solo un un 30% de los hipertensos mantienen controlada su tensión. / Adobe Stock.

¿Por qué no somos capaces de mantener a raya la tensión y el colesterol?

Dado el peligro que supone no tener controlados estos dos factores de riesgo cardiovasculares, la pregunta es por qué ocurre. El especialista apunta a que son muchas las explicaciones de este mal control.

La primera de ellas sería la baja adherencia a los tratamientos para la hipercolesterolemia y la hipertensión

La razón es:

Que "los propios pacientes no son conscientes de la importancia que tiene la prevención cardiovascular, o que solo se acuerdan de ella cuando han tenido una complicación vascular La infrautilización del tratamiento por parte del médico Y cada vez menos, de la ausencia de tratamientos eficaces para la totalidad de los pacientes”.

Realizar ejercicio físico diariamente previene las enfermedades cardiovasculares. / FREEPIK

Los datos coinciden con el reciente informe de la Organización Mundial de la Salud publicado en septiembre de este mismo año, donde se indica que:

Cuatro de cada cinco pacientes con hipertensión arterial no están adecuadamente controlados

Si lo estuviesen, se evitarían 76 millones de muertes en todo el mundo si de aquí al año 2050 la población recibiera un tratamiento correcto.

El responsable de la Unidad de Riesgo Vascular de Olympia reconoce que se está hablando mucho de las nuevas medicinas para bajar el colesterol, “sin duda un avance científico de primera magnitud, pero no se debe de olvidar que actualmente disponemos de excelentes herramientas terapéuticas que estamos infrautilizando”.