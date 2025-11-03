Isabel Belaustegui, médico, sobre productos que parecen buenos para la salud pero no lo son: "Ese es un elemento a eliminar”

La doctora Isabel Belaustegui ha participado en un episodio del pódcast ‘A lo grande’, que presenta Marian Gamboa. Belaustegui, entre otros aspectos, ha informado sobre los productos que parecen inocentes pero que realmente son dañinos para nuestra salud.

Los ultraprocesados

“Si solo pudiéramos hacer una cosa, por el cuidado de nuestra salud desde la alimentación, eliminaría los ultraprocesados”, comienza diciendo la experta en nutrición.

Además, informa de que los productos que dicen no llevar azúcares “normalmente contienen otros edulcorantes”. En relación con el azúcar, Belaustegui advierte de que “activa el centro del placer del cerebro y, entonces, perdemos también el control”.

Productos inocentes pero realmente dañinos

La presentadora ha preguntado a la doctora acerca de los alimentos que a simple vista parecen inocentes pero que realmente tienen un efecto dañino para la salud.

Belaustegui ha incluido en esta lista los cereales que tomamos para desayunar, ya que “son derivados del trigo, y el trigo sabemos que, por distintos mecanismos, daña mucho la salud”.

Además, según la experta, “los cereales suelen llevar edulcorantes y, en algunos casos, grasas hidrogenadas”.

“Hay que leer las etiquetas, y cuando veamos que hay algún azúcar, edulcorante o alguna grasa que diga hidrogenada o parcialmente hidrogenada, ese es un elemento a eliminar”, recomienda la experta.

Alternativas al azúcar

Consciente de que el azúcar es una tentación muy difícil de evitar, Belaustegui propone algunas alternativas saludables para sustituirlo. Una de estas opciones es la mermelada casera, que se puede elaborar con alguna fruta que ya esté muy madura. La nutricionista también aconseja tomar miel artesana, un alimento que “armoniza mejor con el metabolismo”.