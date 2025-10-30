Salud
El cardiólogo José Abellán, sobre la diferencia entre fumar y vapear: "Estos dispositivos sí que aumentan el riesgo de sufrir..."
El doctor analiza una revisión publicada por la Sociedad Europea de Cardiología y alerta de los cigarrillos electrónicos
José Abellán, cardiólogo: “Tu cuerpo se retroalimenta y vas a disminuir el riesgo de volver a tener un infarto"
El cardiólogo José Abellán, de 39 años: "Descansar bien no es un lujo sino una necesidad biológica"
Mariona Carol Roc
En un vídeo difundido en TikTok, el doctor José Abellán comenta los resultados de una revisión científica publicada en la revista de la Sociedad Europea de Cardiología. El trabajo compara los efectos del cigarrillo electrónico y de las cachimbas con los del tabaco convencional, centrándose en los riesgos cardiovasculares.
El especialista señala que, aunque la calidad de los estudios disponibles no es la más alta, los resultados son muy llamativos y apuntan en una dirección clara: el riesgo cardiovascular de los usuarios de cigarrillos electrónicos no es neutro.
Riesgo de infarto y enfermedad coronaria
Según explica el doctor, al analizar el riesgo de infarto de miocardio o de enfermedad coronaria, el valor considerado neutro sería uno. Sin embargo, en los resultados revisados, el riesgo asociado al vapeo se sitúa claramente por encima de ese nivel y se parece al del tabaco convencional.
“Todo parece apuntar a que el empleo de estos dispositivos sí que aumentan el riesgo de sufrir infartos, enfermedades en las arterias del corazón y también de ictus”, afirma el médico.
Vapear no es una alternativa inocua
Aunque el riesgo del cigarrillo electrónico podría ser algo menor que el del tabaco tradicional, el doctor Abellán insiste en que no se puede considerar una opción saludable. “De ahí a poder afirmar que son dispositivos inocuos para la salud o saludables creo que hay un largo camino”, añade.
Un mensaje para crear conciencia
El vídeo concluye con un llamamiento a la reflexión: “La información es poder. Espero que te ayude a ser consciente y que tú decidas.”
El contenido, compartido en TikTok, busca difundir información basada en la evidencia científica y contribuir a desmontar la creencia de que vapear es una alternativa segura al consumo de tabaco.
- La OCU analiza 91 aguas embotelladas y su veredicto es claro: la mejor opción es también la más barata
- Arturo Pérez-Reverte se pronuncia sobre Juan del Val y su Premio Planeta: 'No es un premio que se gane o se pierda
- La subida del euríbor repercute ya en las familias: los bancos hacen los primeros ajustes al alza en los tipos de interés de las hipotecas fijas
- Dos vecinos convierten una ventana en una puerta y colocan su lavadora en el patio del edificio
- Nuevas restricciones para los conductores mayores de 65 años: así es el nuevo modelo de la DGT
- Susanna Griso rompe su silencio y valora de esta manera el salto de Gonzalo Miró a TVE: 'Se lo merece
- Iker Casillas estalla contra el ladrón confeso que entró a robar a su casa:'Hay que ser mongolo
- Xavier Marcet, consultor y conferenciante: 'Los jóvenes que solo quieren quedarse en casa teletrabajando pueden acabar fuera del sistema porque son los más fáciles de sustituir