¿Qué es la 'droga Barbie'? Así es el Melanotan II que preocupa a las autoridades sanitarias

Las redes sociales tienen un impacto directo en nuestras vidas. Influyen en nuestras relaciones, nuestros hábitos de consumo, en la percepción del mundo y, en ocasiones, afectan a nuestra salud física y mental.

¿Quién no quiere la misma piel bronceada que ha visto en ese vídeo de TikTok? ¿Quién no desea tener las mismas fotografías que esa persona que ha compartido unas imágenes radiantes en Instagram? Y sobre todo, ¿quién no ha deseado tener la piel de esa amiga que se pone morena en tan solo un instante?

La ‘droga Barbie’

Pues de los deseos nacen los pecados, y eso es lo que está ocurriendo con Melanotan II, popularmente conocida como ‘droga Barbie’.

Este producto se ha hecho popular a través de redes sociales, debido a que promete un bronceado rápido y “natural”. Para conseguirlo, el producto estimula la producción de melanina, pero trae consigo varios ‘peros’.

Vamos por partes. Según explica el Colegio Oficial de Médicos de Santa Cruz de Tenerife, el Melanotan es un péptido sintético que imita la hormona estimulante de los melanocitos (MSH).

Tomar el sol

Para entendernos, el Melanotan (y Melanotan II) es una molécula creada artificialmente en un laboratorio. Esta molécula copia lo que hace la hormona natural del cuerpo, la encargada de estimular a los melanocitos (MSH).

Esta misma hormona estimula las células -melanocitos- de la piel encargadas de producir melanina: el pigmento que da color a la piel, el cabello y los ojos. Por lo tanto, cuando tomamos el sol nos bronceamos, pero también estimulamos la producción de vitamina D y serotonina. En consecuencia, estamos más animados, tenemos más energía y menos estrés.

La realidad del Melanotan

En cambio, el Melanotan hace que tu cuerpo produzca más color en tu piel (melanina), sin que te expongas al sol y que, cuando lo hagas, se broncee más fácilmente. Por contra, el péptido sintético puede influir en tu apetito, la libido y la energía, ya que tiene una incidencia directa en el cerebro.

Este producto se comercializa ilegalmente en forma de inyecciones o espráis nasales, aunque también existen cremas y pastillas.

Producto ilegal

Sin embargo, el artículo sigue en periodo de ensayo, no se venden en farmacias y no está aprobado para ningún tipo de uso médico; hecho que preocupa a médicos expertos y autoridades sanitarias en España, Europa, Australia y Estados Unidos, entre otros.

La realidad es que se comercializa sin haber pasado ningún control de calidad y puede contener ingredientes perjudiciales para la salud. Así que, tal como refleja el colegio santacrucero en su web, “lejos de ser inofensiva, esta tendencia representa un serio riesgo para la salud pública”.

Efectos secundarios

Además, el Colegio advierte de que existe una preocupante lista de efectos secundarios, entre los que se incluyen cefaleas, náuseas, vómitos, pérdida de apetito, enrojecimiento facial o incluso, en el caso de los hombres, erecciones espontáneas.

A largo plazo, el Colegio también advierte de que existen estudios y casos clínicos que “han relacionado el Melanotan II con la aparición y oscurecimiento de lunares”, así como la formación de lunares anormales. Esto podría aumentar el riesgo de melanoma, es decir, de cáncer de piel.

Del mismo modo, puede comportar “complicaciones graves como hipertensión arterial, rabdomiólisis [un problema que comporta daños en el tejido muscular] y daño renal crónico”.

Asimismo, alertan del riesgo de contaminación a través de viales y agujas que no han pasado ningún control. Por si fuera poco, este producto no protege frente a rayos ultravioleta, “al contrario, puede dar una falsa sensación de seguridad que aumente la exposición sin control al sol y sus graves consecuencias”.

Alternativas seguras

En la misma web de médicos colegiados, la dermatóloga Marina Rodríguez Marín asegura que “no existe el bronceado seguro con Melanotan. La piel no olvida y todo daño solar es acumulativo”. Por eso, es muy importante informarse a través de las fuentes indicadas y “rechazar soluciones milagro”.

Como alternativas seguras, la dermatóloga Marín recomienda utilizar cremas solares de alta protección y “reaplicarlas cada dos horas”. Si alguien siente la necesidad de broncearse, la doctora aconseja optar por productos autorizados, que “actúen en la capa superficial de la piel y no produzcan estos efectos adversos”.

Incluso recomienda “evitar la exposición excesiva al sol y protegerse con ropa, gafas y sombrero”, así como visitar un especialista antes de empezar cualquier tratamiento que vaya a afectar a nuestro tono de piel.