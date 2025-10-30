¿Es mejor comer antes o después de hacer ejercicio? El doctor Aurelio Rojas lo aclara: "Seguramente contradice todo lo que has escuchado"

El cardiólogo Aurelio Rojas, conocido en redes sociales como doctorrojass, ha publicado un vídeo donde explica los beneficios de comer antes o después de hacer ejercicio.

Hacer ejercicio en ayunas

“Seguramente contradice todo lo que has escuchado", afirma Rojas, pero si tu objetivo es mejorar la salud metabólica y el equilibrio hormonal es ideal realizar el entrenamiento sin haber comido previamente.

Rojas asegura que, “al hacer ejercicio, el cuerpo humano libera una proteína llamada factor de crecimiento de fibroblastos 21, esto es una señal de reparación positiva para nuestro organismo”. Esta liberación activa la quema de grasa, mejora la sensibilidad a la insulina y protege tus células.

Si comemos justo después de entrenar, especialmente carbohidratos de rápida absorción, se corta la liberación de la proteína FGF21. Por este motivo, el cardiólogo recomienda esperar entre 45 y 60 minutos para comer después de hacer ejercicio.

Por tanto, lo ideal, según este experto, es ejercitarse en ayunas y no comer nada hasta una hora después de haber realizado el ejercicio.

Comer antes del ejercicio

En el caso de los deportistas que realizan "un entrenamiento largo y más intenso", es recomendable comer antes de ejercitarse. Esta comida previa aporta energía sin elevar demasiado la insulina.

En este caso, algunas de las comidas más efectivas son, según el doctor Rojas:

Yogur o kéfir natural con semillas o fruta baja en azúcar (arándanos, manzana, frutos rojos).

Un plátano con un puñado de nueces o almendras.

Pan integral o de centeno con aguacate o jamón.

Café o té verde si lo toleras: aumentan el rendimiento y la oxidación de grasa.

#salud #ayuno #postentreno ♬ sonido original - Aurelio Rojas 🧡 Cardiólogo @doctorrojass 🚨¿Qué comer antes y después de entrenar para cuidar tu salud y tu corazón? 1️⃣ANTES DE ENTRENAR (solo si lo necesitas) (45-60min antes) Come algo ligero si tu sesión será larga, intensa o en ayunas, o si notas mareo o debilidad. El objetivo es dar energía sin elevar demasiado la insulina. Opciones ideales: - Yogur o kéfir natural con semillas o fruta baja en azúcar (arándanos, manzana, frutos rojos) - Un plátano con un puñado de nueces o almendras - Pan integral o de centeno con aguacate o jamón - Café o té verde si lo toleras: aumentan el rendimiento y la oxidación de grasa (no tomar en la tarde!) 2️⃣DESPUÉS DE ENTRENAR (espera 45-60 min para potenciar la reparación celular) Durante esa hora tu cuerpo sigue liberando FGF21, una hormona que activa rutas de reparación, mejora la sensibilidad a la insulina y protege tus mitocondrias y tu corazón. Después de ese tiempo, sí conviene reponer nutrientes de forma equilibrada. Si tu entrenamiento fue de fuerza: - Tortilla o huevos con verduras y aguacate - Yogur o kéfir con proteína en polvo natural y frutos rojos - Arroz o boniato con pescado azul (salmón, caballa, sardina) Si fue de resistencia o cardio largo: - Avena o pan integral con plátano y semillas - Ensalada con legumbres (garbanzos, lentejas) y aceite de oliva virgen extra - Batido de frutas naturales con yogur o kéfir sin azúcar #deporte

Opciones de comida tras el entrenamiento

Rojas ofrece una lista de comidas sanas recomendables según el entrenamiento que hayas realizado:

Si tu entrenamiento fue de fuerza:

Tortilla o huevos con verduras y aguacate.

Yogur o kéfir con proteína en polvo natural y frutos rojos.

Arroz o boniato con pescado azul (salmón, caballa, sardina).

Si fue de resistencia o cardio largo: