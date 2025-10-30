Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

¿Es mejor comer antes o después de hacer ejercicio? El doctor Aurelio Rojas lo aclara: "Seguramente contradice todo lo que has escuchado"

El cardiólogo recomienda qué alimentos se deben ingerir en función del deporte realizado

Aurelio Rojas, cardiólogo: "No me obsesionaría con el número de pasos, no hace falta llegar a 10.000. El sedentarismo mata"

El cardiólogo Rojas determina cuál es el protocolo correcto del orden de las comidas: "Las personas que no desayunan tienen más riesgo de desarrollar problemas cardiacos"

Cristina Sebastián

Barcelona
El cardiólogo Aurelio Rojas, conocido en redes sociales como doctorrojass, ha publicado un vídeo donde explica los beneficios de comer antes o después de hacer ejercicio.

Hacer ejercicio en ayunas

“Seguramente contradice todo lo que has escuchado", afirma Rojas, pero si tu objetivo es mejorar la salud metabólica y el equilibrio hormonal es ideal realizar el entrenamiento sin haber comido previamente.

Rojas asegura que, “al hacer ejercicio, el cuerpo humano libera una proteína llamada factor de crecimiento de fibroblastos 21, esto es una señal de reparación positiva para nuestro organismo”. Esta liberación activa la quema de grasa, mejora la sensibilidad a la insulina y protege tus células.

Si comemos justo después de entrenar, especialmente carbohidratos de rápida absorción, se corta la liberación de la proteína FGF21. Por este motivo, el cardiólogo recomienda esperar entre 45 y 60 minutos para comer después de hacer ejercicio.

Por tanto, lo ideal, según este experto, es ejercitarse en ayunas y no comer nada hasta una hora después de haber realizado el ejercicio.

Comer antes del ejercicio

En el caso de los deportistas que realizan "un entrenamiento largo y más intenso", es recomendable comer antes de ejercitarse. Esta comida previa aporta energía sin elevar demasiado la insulina. 

En este caso, algunas de las comidas más efectivas son, según el doctor Rojas: 

  • Yogur o kéfir natural con semillas o fruta baja en azúcar (arándanos, manzana, frutos rojos).
  • Un plátano con un puñado de nueces o almendras.
  • Pan integral o de centeno con aguacate o jamón.
  • Café o té verde si lo toleras: aumentan el rendimiento y la oxidación de grasa. 
Opciones de comida tras el entrenamiento

Rojas ofrece una lista de comidas sanas recomendables según el entrenamiento que hayas realizado:

Si tu entrenamiento fue de fuerza:

  • Tortilla o huevos con verduras y aguacate.
  • Yogur o kéfir con proteína en polvo natural y frutos rojos.
  • Arroz o boniato con pescado azul (salmón, caballa, sardina).

Si fue de resistencia o cardio largo:

  • Avena o pan integral con plátano y semillas.
  • Ensalada con legumbres (garbanzos, lentejas) y aceite de oliva virgen extra.
  • Batido de frutas naturales con yogur o kéfir sin azúcar.

