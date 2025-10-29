En marcha la campaña de vacunación de la gripe y el Covid-19 en Catalunya

Con la llegada de las bajas temperaturas, la convivencia en espacios cerrados aumenta, lo que provoca un mayor riesgo de contagio de virus respiratorios como los que causan la gripe, el COVID-19, el resfriado común o la bronquiolitis. Aunque para la mayoría de la población los síntomas son leves, colectivos como el de las personas de más edad, con enfermedades crónicas o los niños y niñas más pequeños pueden sufrir complicaciones graves.

El pico de infecciones de otoño e invierno hace aumentar el número de visitas en los centros de atención primaria y los servicios de urgencia, lo que genera una saturación del sistema. Por ello, desde el Departament de Salut se ha lanzado la campaña 'Vacunarse es amar', que promueve la vacunación, una acción sencilla pero fundamental, con el objetivo de reducir las posibles complicaciones, disminuir el número de contagios y, por lo tanto, no saturar los servicios médicos durante los meses de invierno.

Este año, la estrategia diseñada por la Generalitat consiste en abordar la gripe y el COVID-19 por separado. Se prevé administrar la vacuna de forma simultánea a los grupos de mayor riesgo de estas dos enfermedades, pero adaptando la campaña a la situación epidemiológica de cada virus. El Departament de Salut recomienda la vacunación para personas de 60 años o más, niños y niñas de entre 6 meses y 4 años de edad, personas de 5 a 59 años con condiciones de riesgo, embarazadas o que han dado luz en los últimos seis meses y personal sanitario y esencial.

La vacuna, una herramienta segura y eficaz

Los datos de la Generalitat aseguran que el 75% de las personas ingresadas en UCI no estaban vacunadas. Las vacunas no solo reducen el riesgo de contagio, sino también la probabilidad de desarrollar los síntomas más graves de la enfermedad. Sin embargo, muchas personas piensan que la vacuna provoca la propia gripe o el COVID-19, una creencia que es totalmente falsa.

Vacunarse es un acto de responsabilidad colectiva, ya que con esta simple acción se está protegiendo a padres, abuelos, amigos y compañeros de mayor edad y, por lo tanto, de mayor riesgo. Este simple gesto puede evitar consecuencias graves para la salud de las personas que más queremos y apreciamos de nuestro entorno.

Las personas de riesgo tienen una mayor predisposición a desarrollar complicaciones si contraen la gripe o el COVID-19, como neumonía, otitis, sinusitis, deshidratación y empeoramiento de enfermedades crónicas. Todas estas complejidades pueden suponer una hospitalización, un ingreso en la unidad de cuidados intensivos y, en el peor de los casos, la muerte.

Además de la vacunación, la Generalitat recomienda seguir otro tipo de medidas preventivas para reducir los contagios: cubrirse la boca con el codo al toser y estornudar, lavarse las manos antes de cada comida, utilizar mascarilla si se identifica algún tipo de síntoma, ventilar los espacios cerrados y evitar el contacto con personas cercanas que padezcan síntomas compatibles con estas enfermedades.

Falsos mitos

En un momento en el que las denominadas 'fake news' predominan en redes sociales, junto a la información poco contrastada, campañas institucionales como la que ha lanzado la Generalitat tienen más significado que nunca. Y es que mensajes que cuestionan la eficacia o la seguridad de las vacunas no solo desinforman a la población, sino que ponen en peligro vidas humanas, por lo que difundirlos se trata de un ejercicio de enorme irresponsabilidad.

La vacunación es una acción totalmente segura, avalada por la ciencia, y su eficacia está completamente demostrada. Millones de vidas se salvan en todo el mundo con este sencillo gesto.

Una acción solidaria y colectiva

La campaña 'Vacunarse es amar' pone el foco en la colectividad de la vacunación. Cuidar de uno de mismo es también cuidar de los demás. Cuando nos vacunamos, no solo nos protegemos a nosotros, sino que protegemos también a nuestro entorno cercano.

Pide cita a través de La Meva Salut, en citasalut.gencat.cat o en tu CAP, y disfruta de todo aquello que amas sin poner a nadie en peligro.