El Govern aboga por una salud mental con perspectiva de género para reducir desigualdades

La consellera de Igualtat i Feminisme de la Generalitat, Eva Menor, y la de Salud, Olga Pané, han participado este martes en un acto organizado por ambos departamentos para poner en valor la importancia de incorporar la perspectiva de género en políticas públicas de salud mental con el objetivo de avanzar a una atención "más justa e inclusiva" que ayude a reducir desigualdades entre mujeres y hombres.

Durante la conversación, moderada por el periodista Xavi Coral, Menor ha celebrado este tipo de espacios para poner el foco sobre aspectos a menudo invisibilizados, por lo que ha remarcado la importancia de poner "datos e investigación" sobre la mesa para entender las desigualdades, romper estereotipos e iniciar conversaciones sociales que ayuden a construir una sociedad más justa, informa el Govern en un comunicado.

Por su parte, Pané ha recordado que las mujeres utilizan los servicios sanitarios de una forma diferente, y es necesario interpretar los datos con esta mirada para evitar sesgos en el diagnóstico y en el tratamiento: "El abordaje de la salud de las mujeres debe ser transversal y comunitario, con recursos y profesionales formados para entender sus necesidades específicas".