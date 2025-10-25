El ejercicio contrarresta los efectos depresivos de la comida basura, así lo indica un estudio

El ejercicio contrarresta los efectos negativos en el comportamiento de consumir una dieta de cafetería al estilo occidental, según afirman investigadores de la University College Cork (Irlanda).

Publicada en la revista 'Brain Medicine', con revisión por pares, esta investigación demuestra que correr voluntariamente puede mitigar los comportamientos similares a la depresión inducidos por dietas ricas en grasas y azúcares, asociadas tanto con hormonas circulantes como con metabolitos intestinales. Los hallazgos proporcionan información crucial sobre cómo optimizar las intervenciones en el estilo de vida para promover la salud mental en una era de consumo generalizado de alimentos ultraprocesados.

El equipo de investigación expuso a ratas macho adultas a una dieta estándar o a una dieta rotativa de cafetería, compuesta por diversos alimentos ricos en grasas y azúcares, durante siete semanas y media. La mitad de cada grupo dietético tuvo acceso a ruedas para correr. Este diseño experimental permitió a los investigadores aislar los efectos independientes y combinados de la calidad de la dieta y la actividad física sobre la función cerebral y el comportamiento.

Efecto similar al de los antidepresivos

Asimismo, el estudio revela que correr voluntariamente en rueda ejercía un efecto conductual similar al de los antidepresivos en el contexto de una dieta de mala calidad, lo que sugiere que la actividad física puede ser beneficiosa para las personas que consumen dietas de estilo occidental.

Los investigadores emplearon metabolómica no dirigida para analizar el contenido cecal, revelando que la dieta de cafetería alteró drásticamente el metaboloma intestinal, afectando a 100 de los 175 metabolitos medidos en animales sedentarios. El ejercicio mostró efectos más selectivos, modulando solo un subconjunto de estos cambios. Tres metabolitos previamente vinculados a la regulación del estado de ánimo destacaron por su patrón de respuesta: la anserina, el indol-3-carboxilato y la desoxiinosina, todos ellos disminuidos por la dieta de cafetería, pero parcialmente restaurados por el ejercicio.

La investigación utilizó baterías exhaustivas de pruebas conductuales para evaluar múltiples dominios de la función cerebral. Si bien la dieta de cafetería por sí sola no afectó significativamente el aprendizaje espacial ni la memoria de reconocimiento en estas ratas adultas, el ejercicio produjo mejoras modestas en la orientación espacial. El equipo también examinó comportamientos similares a la ansiedad, encontrando sutiles efectos ansiolíticos del ejercicio, independientemente de la composición de la dieta.

Por otra parte, el análisis de hormonas plasmáticas reveló cambios metabólicos sorprendentes que coincidían con los hallazgos conductuales. La dieta de cafetería elevó sustancialmente las concentraciones de insulina y leptina en animales sedentarios, cambios que fueron atenuados significativamente por el ejercicio. Estas normalizaciones hormonales probablemente contribuyeron a los efectos protectores del ejercicio contra los cambios conductuales inducidos por la dieta.

La investigación también reveló interacciones complejas entre la dieta y el ejercicio sobre otras hormonas metabólicas. El ejercicio aumentó los niveles circulantes de péptido similar al glucagón 1 (GLP-1) en animales alimentados con pienso estándar, pero este efecto se vio atenuado por la dieta de cafetería. Por el contrario, el ejercicio elevó los niveles de péptido YY (PYY) específicamente en ratas alimentadas con dieta de cafetería, lo que sugiere mecanismos compensatorios que podrían ayudar a mantener la homeostasis metabólica bajo un desafío dietético.

El factor de crecimiento de fibroblastos 21 (FGF-21) mostró aumentos significativos en respuesta a la dieta de la cafetería, independientemente del nivel de ejercicio, mientras que los niveles de glucagón disminuyeron con la intervención dietética. Estos cambios hormonales multifacéticos resaltan las complejas respuestas endocrinas a los factores del estilo de vida y su posible papel en la mediación de los efectos sobre la función cerebral.

Quizás lo más intrigante del estudio fue que la dieta de cafetería impidió el aumento típico inducido por el ejercicio en la neurogénesis hipocampal adulta (formación de nuevas neuronas), medido por células doblecortina-positivas en el giro dentado. En animales alimentados con pienso estándar, el ejercicio incrementó significativamente la neurogénesis en todo el hipocampo, una región cerebral involucrada en la emoción y la memoria. Este hallazgo sugiere que la calidad de la dieta puede alterar fundamentalmente la capacidad del cerebro para beneficiarse de la actividad física a nivel celular.

El equipo de investigación realizó análisis de correlación para identificar relaciones entre metabolitos específicos y resultados conductuales. Varios metabolitos cecales, como el ácido aminoadípico y el ácido 5-hidroxiindol-3-acético, mostraron asociaciones negativas con el rendimiento cognitivo. Estas correlaciones fueron independientes de la condición experimental, lo que sugiere relaciones fundamentales entre los perfiles de metabolitos intestinales y la función cerebral.

El estudio plantea importantes preguntas sobre la secuenciación óptima de las intervenciones en el estilo de vida. Los hallazgos sugieren que, si bien el ejercicio puede beneficiar el estado de ánimo independientemente de la calidad de la dieta, lograr beneficios neuroplásticos completos puede requerir atención al estado nutricional. Esto tiene implicaciones para el diseño de intervenciones que maximicen tanto la viabilidad como el impacto biológico.

La investigación también abre nuevas vías para la investigación de metabolitos específicos como posibles dianas terapéuticas. Los efectos protectores del ejercicio sobre los niveles de anserina, indol-3-carboxilato y desoxiinosina sugieren que estos compuestos podrían servir como biomarcadores o incluso agentes terapéuticos para los trastornos del estado de ánimo. Las sólidas correlaciones entre metabolitos intestinales específicos y medidas conductuales respaldan el creciente interés en el eje microbiota-intestino-cerebro como diana para intervenciones de salud mental.

Esta investigación, revisada por pares, representa un avance significativo en la comprensión de los mecanismos biológicos que vinculan la dieta, el ejercicio y la salud mental, ofreciendo nuevas perspectivas sobre cómo los factores del estilo de vida interactúan a nivel molecular y celular para influir en la función cerebral. Los hallazgos desafían los paradigmas existentes sobre la relación entre la salud metabólica y la salud mental, al demostrar que el ejercicio puede tener efectos similares a los de los antidepresivos, incluso en el contexto de malas elecciones dietéticas.