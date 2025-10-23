Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Alerta sanitaria

La AESAN alerta por la presencia de salmonela en cúrcuma en polvo de la marca Ali Baba

El organismo advierte del riesgo sanitario del lote 080824, distribuido en Cataluña, Andalucía, Comunidad Valenciana, Canarias y La Rioja

Imagen del producto afectado.

Imagen del producto afectado. / AESAN

El Periódico

El Periódico

Barcelona
La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha emitido este jueves una alerta sanitaria por la presencia de ‘Salmonella spp.’ en el producto de cúrcuma en polvo ‘Haldi Powder’ de la marca Ali Baba.

El aviso afecta al lote 080824, con fecha de consumo preferente 22/04/2026.

Según ha informado la AESAN, la alerta procede de las autoridades sanitarias de Italia y se ha comunicado a través de la Red de Alerta Alimentaria Europea (RASFF). La distribución inicial del producto se ha realizado en Cataluña, Andalucía, Comunidad Valenciana, Canarias y La Rioja, aunque no se descarta que haya llegado a otras comunidades autónomas.

La información se ha trasladado a las autoridades competentes a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI), con el fin de verificar la retirada del producto afectado de los canales de comercialización.

La AESAN recomienda a los consumidores que no consuman este producto si lo tienen en casa. En caso de haberlo ingerido y presentar síntomas compatibles con la salmonelosis, como diarrea, vómitos, fiebre o dolor de cabeza, aconseja acudir a un centro de salud.

