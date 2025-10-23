La AESAN alerta por la presencia de salmonela en cúrcuma en polvo de la marca Ali Baba

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha emitido este jueves una alerta sanitaria por la presencia de ‘Salmonella spp.’ en el producto de cúrcuma en polvo ‘Haldi Powder’ de la marca Ali Baba.

El aviso afecta al lote 080824, con fecha de consumo preferente 22/04/2026.

Según ha informado la AESAN, la alerta procede de las autoridades sanitarias de Italia y se ha comunicado a través de la Red de Alerta Alimentaria Europea (RASFF). La distribución inicial del producto se ha realizado en Cataluña, Andalucía, Comunidad Valenciana, Canarias y La Rioja, aunque no se descarta que haya llegado a otras comunidades autónomas.

La información se ha trasladado a las autoridades competentes a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI), con el fin de verificar la retirada del producto afectado de los canales de comercialización.

La AESAN recomienda a los consumidores que no consuman este producto si lo tienen en casa. En caso de haberlo ingerido y presentar síntomas compatibles con la salmonelosis, como diarrea, vómitos, fiebre o dolor de cabeza, aconseja acudir a un centro de salud.