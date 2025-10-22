Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Sanidad

AstraZeneca y Microsoft se alían para impulsar la innovación y la IA en salud

El objetivo es avanzar hacia una atención sanitaria "más personalizada, predictiva y sostenible"

EP

MADRID
AstraZeneca y Microsoft han firmado una alianza con el objetivo de promover la innovación tecnológica en el ámbito sanitario mediante el desarrollo conjunto de programas de inteligencia artificial, salud digital y analítica avanzada de datos.

En concreto, con esta colaboración, ambas empresas pretenden acelerar la transformación digital del sistema de salud en España y contribuir a una atención sanitaria "más personalizada, predictiva y sostenible" con profesionales sanitarios "innovadores" y centros sanitarios "de primer nivel".

Asimismo, también han explicado que de esta forma podrán avanzar en la digitalización del sistema sanitario español y reforzar la interoperabilidad, la eficiencia y la capacidad predictiva de los servicios de salud, según han explicado en un comunicado conjunto.

Pacientes en riesgo

De hecho, Microsoft y AstraZeneca ya colaboraban a través del desarrollo de soluciones innovadoras como los programas 'Apto EMR' y 'Echo', que se sitúan dentro de la tecnología de Pangaea Data, una plataforma de inteligencia artificial diseñada para identificar pacientes en riesgo, en base a las guías clínicas.

Además, el programa esta realizado junto a la 'startup' española Recog, cuya tecnología ha reducido hasta un 44,7% el tiempo de escritura en consulta y ha mejorado la calidad de la documentación clínica, con una puntuación media de 8,12/10 en precisión y utilidad, han informado tanto la compañía farmacéutica como la tecnológica .

El presidente de Microsoft España, Paco Salcedo, ha asegurado que esta alianza con AstraZeneca es clave para acelerar la digitalización y el uso responsable de la IA en salud, alineada con la estrategia de innovación de la compañía.

Por su parte, el presidente de AstraZeneca España, Rick Suárez, ha indicado: "Estamos comprometidos en liderar la integración de la inteligencia artificial y las tecnologías emergentes, generando soluciones que no solo optimicen la eficiencia y los flujos clínicos, sino que, sobre todo, mejoren de manera tangible la vida de los pacientes y potencien el trabajo de los profesionales sanitarios".

