El cardiólogo Rojas determina cuál es el protocolo correcto del orden de las comidas: "Las personas que no desayunan tienen más riesgo de desarrollar problemas cardiacos"

El especialista también explica cuándo es el momento oportuno para hacer ayuno intermitente

Montaje de un desayuno completo y el cardiólogo Aurelio Rojas.

Zoe Campos Corral

Barcelona
El cardiólogo Aurelio Rojas (@doctorrojas) ha compartido un vídeo en el que debate los efectos sobre desayunar o no hacerlo.

Rojas, que a mediados de octubre acumula 975.000 seguidores en Instagram, publica en sus redes sociales consejos para que sus seguidores cuiden su salud antes de que “lo haga el cardiólogo de guardia”.

El especialista comparte contenido con el objetivo de promover hábitos saludables y evitar que sus seguidores necesiten medicarse más adelante.

Un mal estilo de vida enferma

En el vídeo, el cardiólogo presenta un estudio de la Universidad de Harvard, que siguió a más de 16.000 personas durante 22 años. Los resultados revelan que "las personas que no desayunan tienen más riesgo de desarrollar problemas cardiacos", explica Rojas.

No obstante, el especialista aclara que este riesgo aparece solo cuando el estilo de vida de quienes no desayunan también es peor: “[las personas] viven más estresadas, duermen peor y comen fatal”.

Autofagia

Rojas explica que las personas que no desayunan por la mañana viven en un estado de “ayuno intermitente natural”. Durante este tipo de ayuno, se activa lo que se conoce como autofagia, “un proceso de limpieza celular donde nuestro cuerpo elimina células viejas y defectuosas y activa las células madre para crear otras nuevas”. 

El especialista explica que en el momento que desayunamos “en estas condiciones”, ese proceso se interrumpe y los residuos celulares permanecen en nuestro organismo.

Despídete de tus desayunos de siempre

Además, Rojas describe que, cuando madrugamos -entre las seis y las diez de la mañana-, nuestro cuerpo ya está generando energía gracias “al pico de cortisol y adrenalina”.

Por ello, si desayunamos carbohidratos (como cereales o tostadas), nuestro nivel de azúcar en sangre sube rápidamente, pero también baja con la misma rapidez, provocando hambre a las pocas horas.

Inflamación crónica

Como consecuencia, el cardiólogo señala que ese tipo de desayunos produce inflamación crónica de bajo grado, “la misma que si desayunas, vives estresado y no descansas bien”.

Para finalizar, Aurelio Rojas recomienda un desayuno rico en proteínas y con menos hidratos de carbono. Además, sugiere “aprovechar los beneficios del ayuno nocturno” y concluye ofreciendo un protocolo para aprender a ayunar de forma saludable, porque, como él mismo reconoce, “a todos nos cuesta”.

