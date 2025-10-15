Alerta del cardiólogo Aurelio Rojas: "Tomar café después de comer aumenta el riesgo de problemas de corazón"

En su pódcast Tiene sentido, el cardiólogo Aurelio Rojas vuelve a desmontar otro mito popular relacionado con la salud: el del café después de comer. Aunque muchos consideran ese café de sobremesa como algo sagrado y un placer indispensable, el especialista advierte que tomarlo por la tarde o tras las comidas principales puede afectar negativamente al corazón.

“Las personas que tomaban café después de comer tienen mayor probabilidad de tener problemas de corazón”, resume el doctor Rojas, dejando claro que no se trata de demonizar la cafeína, sino de entender cuándo y cómo consumirla.

El papel del ritmo circadiano

El experto explica que la clave está en el ritmo circadiano, ese reloj interno que regula el sueño, las hormonas y el metabolismo. La cafeína, al actuar como estimulante del sistema nervioso, puede alterar los ciclos de descanso incluso en quienes creen dormir bien. “Aunque te duermas, la cafeína afecta a cómo se regenera tu cuerpo. Puede que tengas los ojos cerrados, pero tu cerebro no ha hecho todo el ciclo reparador del sueño”, detalla el cardiólogo.

El resultado añade el doctor, es un descanso de peor calidad, más fatiga, y a largo plazo, un mayor riesgo vascular. Por eso, recomienda no tomar café más allá de las 15:00 horas y limitar su consumo a un máximo de 4 o 5 tazas diarias, siempre que se tolere bien.

El café no es el enemigo

Lejos de prohibirlo, el especialista recuerda que el café natural y de calidad contiene antioxidantes y compuestos antiinflamatorios beneficiosos para el sistema cardiovascular. Los problemas surgen con los cafés torrefactos tostados con azúcar o de mala calidad, que durante el procesado pueden generar sustancias nocivas.

También sugiere que quienes sean más sensibles a la cafeína opten por la versión descafeinada, que conserva buena parte de sus efectos positivos.

Una mirada más amplia a la salud del corazón

En el mismo episodio, Rojas repasa otros hábitos cotidianos que influyen en la salud cardiovascular. Defiende el consumo moderado del chocolate negro con alto porcentaje de cacao, huevo y aceite de oliva virgen extra, y recuerda que el problema no está en el alimento, sino en con qué lo acompañamos.

“El problema no es el huevo, sino lo que lo acompaña: harinas refinadas, azúcares o bollería industrial”, señala.

El cardiólogo también insiste en la importancia del ejercicio regular: “A partir de 2.000 o 3.000 pasos diarios ya hay beneficios claros”, aunque lo ideal es añadir dos o tres sesiones de fuerza a la semana.

Estrés, el enemigo silencioso

Aurelio Rojas alerta sobre el papel del estrés crónico, una de las causas más frecuentes, y menos visibles, de alteraciones cardíacas. “Ese estrés sostenido está detrás de infartos y arritmias en personas sin otros factores de riesgo”, aclara.

El especialista propone un enfoque integral que combine alimentación equilibrada, movimiento, descanso y conexión social como la mejor receta para cuidar el corazón.

El consejo final

Para cerrar su mensaje, el doctor Rojas lanza un recordatorio claro: “El café no es el problema. El problema es cuándo y por qué lo tomas. Que te despierte por la mañana, no que te quite el sueño por la noche”.