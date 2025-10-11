La ingesta diaria de nueces contribuye a mejorar la calidad del sueño, según un estudio de la UB

A pesar de haber ido evolucionando como especie a lo largo de los milenios para adaptarnos a las necesidades cambiantes, los humanos seguimos durmiendo. Ya dormían los primeros homínidos, cuando hacerlo implicaba quedar totalmente vulnerable a los peligros de la antigüedad y seguimos haciéndolo ahora miles de años más tarde porque sigue siendo necesario para el buen funcionamiento del organismo.

Sin embargo, el ritmo de vida actual y las rutinas laborales y sociales han provocado un empeoramiento de la calidad del sueño así como una notable reducción de las horas totales de descanso cuyos efectos terminan viéndose reflejados en problemas de salud. Sin ir más lejos, según la Sociedad Española de Neurología, en España el 48% de la población no tiene un sueño de calidad y hasta un 20% sufre insomnio.

“Vivimos en una sociedad en la que el sueño está desprestigiado. En muchas ocasiones a lo que más fácilmente le robamos horas es al sueño. En España además, llevamos unos horarios muy nocturnos. Cenar a las 10 o acostarse a las 12 pero madrugando al día siguiente, nuestro organismo no descansa lo suficiente”, explica la Dra. María Izquierdo-Pulido. “El sueño es crucial para el buen funcionamiento del organismo porque entre otras funciones, permite que se reparen órganos y tejidos, permite que nuestro cerebro se limpie de toxinas e incluso contribuye a la consolidación de recuerdos y aprendizajes”, añade.

Las nueces, aliadas de noche

La dieta y los hábitos son dos de los principales factores que afectan al sueño y recientemente, un estudio publicado en la revista científica Food & Function llevado a cabo por investigadores de la Universidad de Barcelona (UB) y dirigido por la Dra Izquierdo-Pulido ha determinado que el consumo diario de nueces mejora de manera "medible y significativa" la calidad del sueño, así como aumenta los niveles de melatonina. "Hay que recordar que los alimentos no son medicamentos. Si hay una patología es necesario el medicamento, sin embargo sí pueden hacer una diferencia en adultos saludables", sentencia la doctora.

Según el estudio presentado este miércoles en Barcelona, comer una porción diaria de aproximadamente 40 gramos de nueces con la cena podría contribuir a mejorar las medidas de calidad general del sueño y reducir la somnolencia diurna en adultos jóvenes sanos, tal y como se ha podido extraído del ensayo controlado llevado a cabo en jóvenes catalanes. La investigación surgió a raíz de un estudio más amplio acerca del sueño en el que identificaron ciertos hábitos que se repetían entre la población joven que afirmaba tener una buena calidad de sueño. En ese estudio previo detectaron que los que mejor dormían consumían frutos secos de forma habitual y decidieron estudiarlo aparte.

“Vimos que los que consumían frutos secos de manera regular tenían una mejor calidad de sueño y lo asociamos. Y en este estudio posterior, pudimos medir esta relación y demostrar que sí hay una relación”, afirmó la doctora durante la presentación del estudio. La investigación terminó decantándose por las nueces por su perfil nutricional rico en ácidos grasos, proteínas y triptófano, que es un precursor de la serotonina, así como la cantidad de melatonina que contienen.

Hasta ahora, las nueces habían sido siempre relacionadas con la salud cardiovascular por su elevado contenido de Omega-3 ALA, pero posteriores investigaciones han determinado que su elevado contenido en triptófano, melatonina de origen vegetal, magnesio y vitaminas del grupo B podría favorecer también de forma natural la regulación del sueño.

Falta de sueño y obesidad

De este modo, en la investigación pudieron demostrar cómo el consumo regular de estos frutos secos acortó el tiempo que los participantes tardaban en conciliar el sueño, mejoró las puntuaciones generales de calidad del sueño y redujo la somnolencia diurna autoinformada comparada con un periodo de control sin consumo de frutos secos.

“Más allá de los ritmos circadianos o los ciclos de luz y oscuridad, cómo comemos determinará en cierta manera cómo dormimos y a la inversa. Un descanso pobre suele empujar a consumir alimentos de mayor palatabilidad y peor calidad para reconfortarnos al día siguiente por un simple tema emocional. Asimismo, una dieta inadecuada provoca un peor descanso y de este modo el ciclo se retroalimenta”, explica la doctora. “Por eso las personas que duermen mal tienen una mayor tendencia al sobrepeso”, añade la especialista, que destaca también la importancia del ejercicio físico en el proceso. "Los humanos estamos diseñados para hacer actividad física diaria, y eso también es crucial para la salud del sueño", zanja.

Sin embargo, y a pesar de ser un alimento graso, la ingesta de 40 gramos diarios de nueces no provocó variaciones de peso ni de composición corporal en los participantes del estudio. “Las grasas se demonizaron durante los 90 y se intentaron erradicar en las dietas, pero más de 30 años de investigación desde entonces han demostrado que son necesarias y buenas para el organismo”, afirmó la doctora.