Aurelio Rojas, cardiólogo, sobre los beneficios del vino: "No existe una dosis completamente segura"

En un vídeo publicado por el cardiólogo Aurelio Rojas en Instagram, el experto desmonta uno de los mitos más extendidos sobre el consumo de alcohol. Aunque algunas personas defienden que "tomar una copa de vino al día es buena para el corazón", el cardiólogo explica que aunque el vino tinto contiene más polifenoles, un antioxidante que en laboratorio muestra efectos beneficiosos para mejorar la inflamación, la cantidad presente en una copa es mínima. En cambio, otros alimentos como las verduras o las frutas sí que presentan un porcentaje mucho mayor de esta molécula.

Los efectos del vino

Tal como dice el doctor Rojas "para alcanzar una dosis terapéutica de 'resveratrol', necesitarías beber más de 100 botellas al día". Por ello, se recomienda el consumo de frutos rojos, legumbres y verduras, que contienen esta molécula en cantidades mucho mayores, por lo que sí tienen efectos positivos contra la inflamación.

Según el experto, los posibles beneficios del vino recaen en los componentes vegetales de este, como las uvas, los frutos rojos, el cacao o el aceite de oliva virgen extra.

En cambio, los efectos negativos del consumo de alcohol están ampliamente demostrados y son muy claros:

Aumento del riesgo de hipertensión arterial i fibrilación articular .

. Incrementa la posibilidad de sufrir cáncer de mama, colon y esófago .

. Peor calidad del sueño, más ansiedad y daños hepáticos .

. Mayor resistencia a la insulina i niveles elevados de triglicéridos.

En relación con la idea y búsqueda de una "cantidad segura", el doctor cita estudios publicados en revistas científicas como The Lancet, JAMA, Circulation que coinciden afirmando que no hay una cantidad ni un nivel seguro de consumo de vino. El riesgo para la salud cardiovascular, metabólico y oncológico empieza a aumentar con una sola copa de alcohol al día, lo equivalente aproximadamente a una copa de vino de 100 ml.

El consejo más importante

Así mismo, el doctor precisa que no existe una razón científica para beber por salud, y en el caso de que elijas hacerlo que sea de forma ocasional, social y consciente, nunca diaria.

El profesional de la salud, Aurelio Rojas, despide el video usando el juego de palabras el mejor “vino para tu corazón” es "agua, ejercicio, descanso y serenidad".