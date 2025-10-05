Salud
El cardiólogo Aurelio Rojas revela las frutas que no deberían faltar en tu dieta: "Ayuda a controlar el estrés y darte energía"
El médico detalla cuáles son los beneficios específicos de diferentes alimentos
Aurelio Rojas, cardiólogo: "Los huevos no son el problema. Comer un huevo al día es seguro para la mayoría de las personas"
El cardiólogo Aurelio Rojas lo tiene claro: "La ducha nocturna no es solo higiene: es uno de los mejores trucos..."
Balma Simó
El doctor Aurelio Rojas ha publicado un vídeo en su perfil de Instagram en el que explica el valor nutricional de distintas frutas y su importancia en la alimentación. Según el cardiólogo, "las frutas son una de las fuentes más completas de micronutrientes y compuestos bioactivos", aunque también recalca que su consumo debe hacerse de forma adecuada.
El valor de cada fruta
En su explicación, Rojas destaca casos concretos. "La fruta con más vitamina C es el kiwi. Refuerza tus defensas y promueve la formación de colágeno", asegura el especialista en salud. Asimismo, subraya el papel de los aguacates: "La fruta con más grasa es el aguacate. Grasa buena para tu corazón y para la formación de tus hormonas".
Por otro lado, el especialista añade la importancia de otro alimento habitual: "La fruta con más magnesio es el plátano. Ayuda a controlar el estrés y darte energía".
El médico recuerda que los dátiles dan energía: "La fruta con más azúcar es los dátiles. Así que utilízales como energía rápida antes o durante un esfuerzo intenso".
Más nutrientes esenciales
Entre las frutas ricas en minerales, Rojas señala la naranja: "La fruta con más calcio es la naranja, que ayuda a mantener sanos tus huesos y tus dientes".
Asimismo, resalta una sorpresa para muchos: "Y la fruta con más antioxidantes y esta te va a sorprender muchísimo es la granada, que protege tus células del envejecimiento y sobre todo tu corazón".
"El consejo más importante"
Más allá de detallar cada beneficio de las frutas mencionadas anteriormente, el experto en salud afirma lo más importante, que es la forma de consumirlas.
"Si no quieres convertir la fruta de un alimento supersaludable a una bomba de fructosa para tu hígado y tu metabolismo tienes que tomarla siempre entera y olvidarte de los zumos, los licuados, los batidos que eliminan toda esa fibra de la fruta que nos protege del índice glucémico, los picos de insulina y la temida inflamación crónica de bajo grado [proceso complejo y silencioso que puede dañar profundamente los tejidos y sistemas del cuerpo humano]", sentencia Rojas.
- La asociación '7291: Verdad y Justicia' acusa a 'La revuelta' de invisibilizar su reivindicación sobre las residencias: 'Decepción
- El nombre de niña que se multiplica en Catalunya: su significado en catalán es muy diferente al que tiene en castellano
- Última hora de la flotilla y de la guerra entre Israel y Gaza, en directo
- Mónica Naranjo, 51 años, sobre cómo encontrar la felicidad: 'Hay que ponerse en marcha y nunca dejar de pedalear
- El empresario al que recomendó Begoña reacciona ante el informe de Hacienda: Valorativo y desoye lo que declararon empresas competidoras
- Endesa corta la electricidad del Oktoberfest de Santa Susanna al detectar un enganche ilegal
- ¿Dónde es fiesta el 13 de octubre? Estas cinco comunidandes trasladan el día libre al lunes
- Consum gana el concurso para abrir un supermercado en el nuevo mercado de l’Abaceria