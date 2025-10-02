Qué es la hernia de hiato, que afecta sobre todo a los mayores de 50 años y no tiene tratamiento

El hiato es un orificio situado en el diafragma que permite el paso del esófago hasta el estómago. Su función es importante ya que impide que el contenido del estómago refluya hasta el esófago. ¿Pero qué pasa cuando aparece una hernia en esta zona?

Pues al debilitarse o desplazarse esta zona parte del estómago se introduce o se hernia a través del hiato hacia el espacio torácico, provocando diversos síntomas o no. Porque hay pacientes que tienen hernia de hiato pero que no registran ninguna molestia, en cambio otros si sufren uno de los síntomas más habituales de esta patología: el reflujo.

Afecta, sobre todo, a los mayores de 50 años y a las mujeres embarazadas.

El reflujo gástrico es el principal síntoma de esta patología digestiva. / Adobe Stock.

Además de esa acidez estomacal, los especialistas en aparato digestivo del Hospital Victoria Eugenia Cruz Roja de Sevilla detallan otros síntomas de la hernia de hiato son:

Tos irritativa o seca.

Mal aliento.

Dolor de tórax.

Dificultad para tragar.

Irritación y el carraspeo en la garganta.

Amargor de boca.

Llagas orales.

Los especialistas en digestivo del hospital sevillano explican, además, que existen dos tipos de hernias de hiato:

Hernia hiatal por deslizamiento: se produce cuando el estómago sube hasta la cavidad torácica.

Hernia hiatal paraesofágica: cuando el deslizamiento del estómago se produce de forma paralela al esófago

Para determinar si la causa del reflujo, su principal síntoma, es la presencia de una hernia en el hiato, el especialista en digestivo solicitará realizar bien una radiografía o una endoscopia.

Los especialistas pueden tratar los síntomas de la hernia de hiato. / Adobe Stock.

¿Existe tratamiento para la hernia de hiato?

Lo cierto es que no. Como explican los especialistas en aparato digestivo del Hospital Victoria Eugenia Cruz Roja, “en realidad, lo que realizamos es un tratamiento del reflujo gastroesofágico que es el responsable de los síntomas del paciente”.

Es más, hay en muchas ocasiones, los casos más leves, en los que un simple cambio de los hábitos de vida, básicamente seguir una dieta adecuada, se pueden reducir, e incluso eliminar, los síntomas de la hernia de hiato.

“Si los síntomas no son controlados, existe inflamación de la mucosa esofágica visualizada mediante endoscopia, o han existido complicaciones (esofagitis, tos, dificultad para tragar-disfagia), el paciente necesitará además un tratamiento farmacológico dirigido por su especialista y en ocasiones, incluso un tratamiento de mantenimiento para evitar que vuelvan a producirse”, advierten los expertos.

Cirugía, el último recurso

Como hemos visto el control de los síntomas es la base del abordaje de la hernia de hiato. Pero hay casos en los que el reflujo propio de esta patología puede provocar complicaciones muy graves como la neumonía por aspiración, cuando el contenido gástrico llega al pulmón.

En estos casos “el paciente puede precisar de una intervención quirúrgica para reparar su hernia hiatal por deslizamiento si existiera, o reforzar su unión esofagogástrica”, explican los expertos en digestivo. Se trata de una intervención mínimamente invasiva, realizada por laparoscopia.

Una de las complicaciones graves de la hernia de hiato es la neumonía por aspiración. / Adobe Stock.

Cómo prevenir el reflujo gástrico

Lo primero que hay que tener en cuenta es que sufrir una hernia de hiato, aunque sea molesto, no es grave. Así que, lo mejor es centrarse en evitar el reflujo gástrico que provoca. ¿Cómo? Los expertos del Hospital Victoria Eugenia Cruz Roja facilitan algunas recomendaciones:

Dieta saludable.

Realizar 5 comidas al día . “De este modo, reducimos el volumen de alimentos ingeridos y, por tanto, el trabajo que debe realizar nuestro estómago y la cantidad de alimentos refluidos”.

. “De este modo, reducimos el volumen de alimentos ingeridos y, por tanto, el trabajo que debe realizar nuestro estómago y la cantidad de alimentos refluidos”. Reducir todos aquellos alimentos ricos en grasas , los fritos, los picantes y también aquellos preparados en escabeche.

, los fritos, los picantes y también aquellos preparados en escabeche. Evitar salsas muy grasas o fuertes , como las elaboradas con yemas, aceite, nata y queso.

, como las elaboradas con yemas, aceite, nata y queso. Menos café , té o chocolate.

, té o chocolate. Fumar no ayuda a reducir el reflujo, tampoco tomar alcohol.

En cualquier caso, si tenemos reflujo de forma habitual lo mejor es acudir a un especialista para que determine su origen y nos indique las medidas a tomar.