Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Salud

La médico Isabel Viña explica cómo se manifiesta la falta de magnesio en una persona

La experta en salud alerta de hasta 4 problemas en el organismo por la carencia de este mineral

Isabel Viña, médico, revela qué alimentos retrasan el envejecimiento

Así es el suplemento que te hará olvidarte del cansancio, la ansiedad y te ayudará a tener más energía en días

Un pote de magnesio

Un pote de magnesio / Marc Asensio Clupes / EPC

Balma Simó

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

La doctora Isabel Viñas ha publicado un vídeo en Instagram en el que explica cuáles son los síntomas más frecuentes de la falta de magnesio, un mineral clave para el correcto funcionamiento del cuerpo.

La especialista señala que hay hasta cuatro síntomas y explica convenientemente cada una de ellas. Además, Viñas detalla que el magnesio es fundamental para el descanso muscular y dice que su falta impide completar bien el proceso de contracción y relajación de los mismos.

"Calambres y tics"

"El primero [de los síntomas] sería calambres musculares, incluyendo tics en los ojos", enumera la especialista. Y explica por qué: "El magnesio es fundamental para la relajación neuromuscular. Cuando no tenemos suficiente magnesio en el interior de las células, no se produce ese ciclo de contracción y relajación; hay una contracción 'continua' y eso se manifiesta como calambres y tics en los ojos".

Asimismo, la médico añade que la "fatiga crónica, especialmente, fatiga muscular", es otro de los síntomas.

Por eso, destaca que este mineral estabiliza la molécula de ATP [Adenosín trifosfato], la principal fuente de energía celular, y resulta fundamental para el buen funcionamiento de las mitocondrias.

"Todo lo que comemos se convierte en ATP y, a la misma vez, el magnesio es fundamental para el correcto funcionamiento de las mitocondrias, que son nuestra fábrica de energía", asegura la doctora.

Cambios en el estado de ánimo y en el sueño

El tercer síntoma del que advierte Viñas por la falta de magnesio es una alteración del ánimo. Esto se debe a que ayuda a regular el cortisol y a producir neurotransmisores para mantener el equilibrio mental. "El magnesio es fundamental para el correcto metabolismo de eliminación del cortisol y, a la misma vez, el magnesio es clave para la correcta producción de neurotransmisores tan importantes como puede ser la serotonina", explica la médico.

Noticias relacionadas y más

Por último, la doctora explica que la falta de magnesio "puede dar lugar a alteraciones del sueño", ya que este mineral participa en la producción de melatonina, la hormona que regula el descanso nocturno.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. El capitán de la Guardia Civil que denunció irregularidades de un exjefe de la UCO declara ante Pedraz que se le investigó al topar con Venezuela
  2. L'Hospitalet aprueba los estatutos del Consorcio para la construcción del nuevo Hospital Clínic en la zona de can Rigalt
  3. Àlex Torío, profesor de Matemáticas: 'Los políticos están tapando la bajada de nivel, tengo alumnos de 18 años que no saben las tablas de multiplicar
  4. Protecció Civil activa el plan Inuncat por la previsión de lluvias fuertes el domingo y el lunes: aviso naranja en Baix Ebre y Montsià
  5. Muere de forma repentina Elena Villagrasa, directora del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido
  6. Gonzalo Miró destroza sin rodeos a Ayuso con un demoledor discurso: 'A insultar no le gana nadie
  7. El catalán retrocede en el piromusical de la Mercè
  8. Cuenta atrás para la reapertura de la Mola: exposición renovada y servicios mínimos

La médico Isabel Viña explica cómo se manifiesta la falta de magnesio en una persona

La médico Isabel Viña explica cómo se manifiesta la falta de magnesio en una persona

Desarrollan un sistema de detección de la apnea del sueño con audios grabados en casa

Desarrollan un sistema de detección de la apnea del sueño con audios grabados en casa

Dinamarca pide apoyo militar a Alemania ante una cumbre de la UE en alerta por los drones

Dinamarca pide apoyo militar a Alemania ante una cumbre de la UE en alerta por los drones

El Senado decidirá esta semana si autoriza al TS a juzgar al senador de CC Pedro Manuel Sanginés por falso testimonio

El Senado decidirá esta semana si autoriza al TS a juzgar al senador de CC Pedro Manuel Sanginés por falso testimonio

Detienen a un hombre por seis robos a personas mayores en Barcelona y Tarragona

Detienen a un hombre por seis robos a personas mayores en Barcelona y Tarragona

Una veterinaria revela el mejor método para detectar problemas de salud en tu mascota: "Para que te quedes tranquilo"

Una veterinaria revela el mejor método para detectar problemas de salud en tu mascota: "Para que te quedes tranquilo"

Carvajal se lesiona y abre un boquete en la defensa del Real Madrid

Carvajal se lesiona y abre un boquete en la defensa del Real Madrid

Muere un hombre en el incendio de una vivienda en el distrito madrileño de Latina

Muere un hombre en el incendio de una vivienda en el distrito madrileño de Latina