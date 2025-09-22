Aurelio Rojas, cardiólogo, explica cuáles son las mejores frutas por sus micronutrientes y compuestos bioactivos

El doctor Aurelio Rojas ha publicado un vídeo en su perfil de Instagram en el que explica el valor nutricional de distintas frutas y su importancia en la alimentación. Según el cardiólogo, "las frutas son una de las fuentes más completas de micronutrientes y compuestos bioactivos", aunque también recalca que su consumo debe hacerse de forma adecuada.

El valor de cada fruta

En su explicación, Rojas destaca casos concretos. "La fruta con más vitamina C es el kiwi. Refuerza tus defensas y promueve la formación de colágeno", asegura el especialista en salud. Asimismo, subraya el papel de los aguacates: "La fruta con más grasa es el aguacate. Grasa buena para tu corazón y para la formación de tus hormonas".

Por otro lado, el especialista añade la importancia de otro alimento habitual: "La fruta con más magnesio es el plátano. Ayuda a controlar el estrés y darte energía".

El médico recuerda que los dátiles dan energía: "La fruta con más azúcar es los dátiles. Así que utilízales como energía rápida antes o durante un esfuerzo intenso".

Más nutrientes esenciales

Entre las frutas ricas en minerales, Rojas señala la naranja: "La fruta con más calcio es la naranja, que ayuda a mantener sanos tus huesos y tus dientes".

Asimismo, resalta una sorpresa para muchos: "Y la fruta con más antioxidantes y esta te va a sorprender muchísimo es la granada, que protege tus células del envejecimiento y sobre todo tu corazón".

"El consejo más importante"

Más allá de detallar cada beneficio de las frutas mencionadas anteriormente, el experto en salud afirma lo más importante, que es la forma de consumirlas.

"Si no quieres convertir la fruta de un alimento supersaludable a una bomba de fructosa para tu hígado y tu metabolismo tienes que tomarla siempre entera y olvidarte de los zumos, los licuados, los batidos que eliminan toda esa fibra de la fruta que nos protege del índice glucémico, los picos de insulina y la temida inflamación crónica de bajo grado [proceso complejo y silencioso que puede dañar profundamente los tejidos y sistemas del cuerpo humano]", sentencia Rojas.