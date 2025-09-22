Salud
Aurelio Rojas, cardiólogo, explica cuáles son las mejores frutas por sus micronutrientes y compuestos bioactivos
El médico detalla cuáles son los beneficios específicos de diferentes alimentos
Aurelio Rojas, cardiólogo: "Los huevos no son el problema. Comer un huevo al día es seguro para la mayoría de las personas"
Aurelio Rojas, cardiólogo, lo tiene claro: "La ducha nocturna no es solo higiene: es uno de los mejores trucos científicos de longevidad"
Balma Simó
El doctor Aurelio Rojas ha publicado un vídeo en su perfil de Instagram en el que explica el valor nutricional de distintas frutas y su importancia en la alimentación. Según el cardiólogo, "las frutas son una de las fuentes más completas de micronutrientes y compuestos bioactivos", aunque también recalca que su consumo debe hacerse de forma adecuada.
El valor de cada fruta
En su explicación, Rojas destaca casos concretos. "La fruta con más vitamina C es el kiwi. Refuerza tus defensas y promueve la formación de colágeno", asegura el especialista en salud. Asimismo, subraya el papel de los aguacates: "La fruta con más grasa es el aguacate. Grasa buena para tu corazón y para la formación de tus hormonas".
Por otro lado, el especialista añade la importancia de otro alimento habitual: "La fruta con más magnesio es el plátano. Ayuda a controlar el estrés y darte energía".
El médico recuerda que los dátiles dan energía: "La fruta con más azúcar es los dátiles. Así que utilízales como energía rápida antes o durante un esfuerzo intenso".
Más nutrientes esenciales
Entre las frutas ricas en minerales, Rojas señala la naranja: "La fruta con más calcio es la naranja, que ayuda a mantener sanos tus huesos y tus dientes".
Asimismo, resalta una sorpresa para muchos: "Y la fruta con más antioxidantes y esta te va a sorprender muchísimo es la granada, que protege tus células del envejecimiento y sobre todo tu corazón".
"El consejo más importante"
Más allá de detallar cada beneficio de las frutas mencionadas anteriormente, el experto en salud afirma lo más importante, que es la forma de consumirlas.
"Si no quieres convertir la fruta de un alimento supersaludable a una bomba de fructosa para tu hígado y tu metabolismo tienes que tomarla siempre entera y olvidarte de los zumos, los licuados, los batidos que eliminan toda esa fibra de la fruta que nos protege del índice glucémico, los picos de insulina y la temida inflamación crónica de bajo grado [proceso complejo y silencioso que puede dañar profundamente los tejidos y sistemas del cuerpo humano]", sentencia Rojas.
- Miguel Ricart rompe su silencio de 30 años y da una nueva versión del crimen de Alcàsser: 'He tomado la decisión de hablar porque quiero que esto se aclare
- Miquel Carceller, profesor: 'No es que los chicos de hoy sean peores, es que no se les ha exigido; no se les ha preparado
- La Guardia Civil destapa una plantación fraudulenta de una alcachofa protegida valorada en 8.000 euros
- Protecció Civil extiende el aviso ante las lluvias torrenciales previstas para este domingo en Catalunya
- Àlex Torío, profesor de Matemáticas: 'Los políticos están tapando la bajada de nivel, tengo alumnos de 18 años que no saben las tablas de multiplicar
- Hallado un cadáver en el río Bitlles, donde los Bombers buscaban a dos desaparecidos
- Llega el primer tren de Ferrocarrils que operará en la línea de Rodalies entre Lleida y Terrassa
- Las imágenes de las fuertes lluvias en Catalunya, que sacuden Montserrat y dificultan la movilidad en el Bages