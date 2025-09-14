El desayuno que no recomienda el medico Manuel Viso: "Tu energía se va a la basura"

El desayuno es la comida más importante de día, ya que dicta cómo empiezas la jornada y si lo haces de la mejor forma posible. Todos los expertos afirman que un buen desayuno, variado y equilibrado, es esencial.

Sin embargo, hay algunos que parecen una cosa... y luego son otra.

Se trata de los desayunos basura, y de ellos habla el doctor Manuel Viso en su perfil de Instagram, @manuelvisothedoc, donde a finales de agosto cuenta con más de 80.000 seguidores.

El médico divulgador avisa en uno de sus últimos vídeos sobre los peligros de ciertos desayunos típicos y que parecen saludables a simple vista: "Si desayunas así, tu energía se va a la basura antes de las 11 h de la mañana".

Los desayunos basura

Se refiere a algunos de los desayunos más comunes... pero que en realidad son "desayunos basura que parecen inofensivos".

Se trata de tres tipos: el primero, el café solo con galletas o bien bollería industrial: "Azúcar y cero saciedad... es como encender un fuego con un papel, arde rápido y se apaga igual de rápido".

El segundo, del que alerta, es la combinación de tostada de pan blanco con margarina y mermelada azucarada: "Harinas resinadas, grasas malas y azúcar por doquier... traducido: hambre asegurada".

Tras estos dos ejemplos, Viso enumera uno de los más típicos: los cereales azucarados de caja con leche: "Parece un desayuno, pero básicamente es un postre disfrazado de saludable".

"Hambre antes de media mañana"

El médico explica que no es que desayunar así esté mal, es que de esta forma provocas picos de azúcar y bajones de energía. "Son rápidos, sí. Pero también son el billete directo a los picos de glucosa, bajones de energía y hambre antes de media mañana. No son supersanos… ni de lejos".