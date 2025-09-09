Salud
El medico Manuel Viso: "Si desayunas así, tu energía se va a la basura antes de las 11h de la mañana"
"Son el billete directo a los picos de glucosa, bajones de energía y hambre antes de media mañana", explica en una publicación de Instagram
Lola Gutiérrez
El desayuno es la comida más importante de día, ya que dicta cómo empiezas la jornada y si lo haces de la mejor forma posible. Todos los expertos afirman que un buen desayuno, variado y equilibrado, es esencial.
Sin embargo, hay algunos que parecen una cosa... y luego son otra.
Se trata de los desayunos basura, y de ellos habla el doctor Manuel Viso en su perfil de Instagram, @manuelvisothedoc, donde a finales de agosto cuenta con más de 80.000 seguidores.
El médico divulgador avisa en uno de sus últimos vídeos sobre los peligros de ciertos desayunos típicos y que parecen saludables a simple vista: "Si desayunas así, tu energía se va a la basura antes de las 11 h de la mañana".
Los desayunos basura
Se refiere a algunos de los desayunos más comunes... pero que en realidad son "desayunos basura que parecen inofensivos".
Se trata de tres tipos: el primero, el café solo con galletas o bien bollería industrial: "Azúcar y cero saciedad... es como encender un fuego con un papel, arde rápido y se apaga igual de rápido".
El segundo, del que alerta, es la combinación de tostada de pan blanco con margarina y mermelada azucarada: "Harinas resinadas, grasas malas y azúcar por doquier... traducido: hambre asegurada".
Tras estos dos ejemplos, Viso enumera uno de los más típicos: los cereales azucarados de caja con leche: "Parece un desayuno, pero básicamente es un postre disfrazado de saludable".
"Hambre antes de media mañana"
El médico explica que no es que desayunar así esté mal, es que de esta forma provocas picos de azúcar y bajones de energía. "Son rápidos, sí. Pero también son el billete directo a los picos de glucosa, bajones de energía y hambre antes de media mañana. No son supersanos… ni de lejos".
- Maribel Tarrès, directora de instituto: 'Me gustaría que Educació retirara la prohibición total de los móviles
- Manuel Álvarez, sobre el equilibrio del sistema de pensiones: “El recorte a la portuguesa es el más conocido”
- La `pinza´ entre el juez Peinado y la Audiencia vuelven inocuos los recursos de apelación durante meses en el caso Begoña Gómez
- Genís Roca: 'Con la IA, Europa está asimilando que por primera vez en 2.000 años no diseñará el sistema operativo del mundo
- Eclipse lunar total 2025, en directo: horario, cómo verlo y última hora
- Girls Auto Clinic, el primer taller gestionado solo por mecánicas
- Tres restaurantes con solera resisten en el principal eje de la Barceloneta: 'Me han ofrecido cifras indecentes
- La sincera crítica de una madre por el coste de 'La vuelta al cole': 'Nos han pedido ocho libros y no sabe leer ni escribir