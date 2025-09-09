Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Salud

El medico Manuel Viso: "Si desayunas así, tu energía se va a la basura antes de las 11h de la mañana"

"Son el billete directo a los picos de glucosa, bajones de energía y hambre antes de media mañana", explica en una publicación de Instagram

Manuel Viso, médico: &quot;Si desayunas así, tu energía se va a la basura antes de las 11h de la mañana&quot;

Manuel Viso, médico: "Si desayunas así, tu energía se va a la basura antes de las 11h de la mañana" / HOTEL DE MAR GRAN MELIÁ

Lola Gutiérrez

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El desayuno es la comida más importante de día, ya que dicta cómo empiezas la jornada y si lo haces de la mejor forma posible. Todos los expertos afirman que un buen desayuno, variado y equilibrado, es esencial.

Sin embargo, hay algunos que parecen una cosa... y luego son otra.

Se trata de los desayunos basura, y de ellos habla el doctor Manuel Viso en su perfil de Instagram, @manuelvisothedoc, donde a finales de agosto cuenta con más de 80.000 seguidores.

El médico divulgador avisa en uno de sus últimos vídeos sobre los peligros de ciertos desayunos típicos y que parecen saludables a simple vista: "Si desayunas así, tu energía se va a la basura antes de las 11 h de la mañana".

Los desayunos basura

Se refiere a algunos de los desayunos más comunes... pero que en realidad son "desayunos basura que parecen inofensivos".

Se trata de tres tipos: el primero, el café solo con galletas o bien bollería industrial: "Azúcar y cero saciedad... es como encender un fuego con un papel, arde rápido y se apaga igual de rápido".

El segundo, del que alerta, es la combinación de tostada de pan blanco con margarina y mermelada azucarada: "Harinas resinadas, grasas malas y azúcar por doquier... traducido: hambre asegurada".

Tras estos dos ejemplos, Viso enumera uno de los más típicos: los cereales azucarados de caja con leche: "Parece un desayuno, pero básicamente es un postre disfrazado de saludable".

Noticias relacionadas y más

"Hambre antes de media mañana"

El médico explica que no es que desayunar así esté mal, es que de esta forma provocas picos de azúcar y bajones de energía. "Son rápidos, sí. Pero también son el billete directo a los picos de glucosa, bajones de energía y hambre antes de media mañana. No son supersanos… ni de lejos".

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Maribel Tarrès, directora de instituto: 'Me gustaría que Educació retirara la prohibición total de los móviles
  2. Manuel Álvarez, sobre el equilibrio del sistema de pensiones: “El recorte a la portuguesa es el más conocido”
  3. La `pinza´ entre el juez Peinado y la Audiencia vuelven inocuos los recursos de apelación durante meses en el caso Begoña Gómez
  4. Genís Roca: 'Con la IA, Europa está asimilando que por primera vez en 2.000 años no diseñará el sistema operativo del mundo
  5. Eclipse lunar total 2025, en directo: horario, cómo verlo y última hora
  6. Girls Auto Clinic, el primer taller gestionado solo por mecánicas
  7. Tres restaurantes con solera resisten en el principal eje de la Barceloneta: 'Me han ofrecido cifras indecentes
  8. La sincera crítica de una madre por el coste de 'La vuelta al cole': 'Nos han pedido ocho libros y no sabe leer ni escribir

El medico Manuel Viso: "Si desayunas así, tu energía se va a la basura antes de las 11h de la mañana"

El medico Manuel Viso: "Si desayunas así, tu energía se va a la basura antes de las 11h de la mañana"

Alfonso Arús pone fecha a su jubilación televisiva, aunque ya podría tener sustituto

Alfonso Arús pone fecha a su jubilación televisiva, aunque ya podría tener sustituto

“Vamos a continuar haciendo la Vuelta”

“Vamos a continuar haciendo la Vuelta”

"El Barça debe tener la misma excelencia en los despachos que en el campo"

"El Barça debe tener la misma excelencia en los despachos que en el campo"

Desenmascarar mentiras

Desenmascarar mentiras

Bellvitge homenajea a Josep Gassó, fundador de Fundesplai e impulsor de la educación en el tiempo libre

Bellvitge homenajea a Josep Gassó, fundador de Fundesplai e impulsor de la educación en el tiempo libre

El Govern ve asumible el plan de ERC para que Catalunya recaude el IRPF a la espera del PSOE

El Govern ve asumible el plan de ERC para que Catalunya recaude el IRPF a la espera del PSOE

DIRECTO GUERRA DE UCRANIA | Alemania y Ucrania se unen para fabricar miles de drones de largo alcance

DIRECTO GUERRA DE UCRANIA | Alemania y Ucrania se unen para fabricar miles de drones de largo alcance